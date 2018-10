Betis gana 2-1 al Milan en San Siro con goles de Sanabria y Lo Celso

MILÁN, ITALIA.- El Betis se impuso por 2 a 1 en el campo del Milan, con goles del paraguayo Antonio Sanabria y del argentino Giovani Lo Celso, este jueves en la 3ª jornada del Grupo F de la Europa League, que el equipo andaluz pasó a liderar.



Sanabria encarriló la victoria verdiblanca en San Siro con su tanto en el 30. Lo Celso, ex del París Saint-Germain, amplió la cuenta en el 54 y Patrick Cutrone acortó la desventaja italiana en el 83, pero los 'rossoneri' no pudieron evitar una nueva decepción e incluso acabaron con diez por la expulsión en el descuento final de su jugador español Samu Castillejo.



A Sanabria se le anuló un gol en la primera parte al considerar el equipo arbitral que había fuera de juego.



En la Europa League, el Milan había ganado en las dos primeras jornadas, pero este revés le deja ahora segundo con 6 puntos, adelantado en la tabla por el propio Betis, que suma 7 y dio un paso importante hacia la siguiente ronda. Por detrás está el Olympiakos (3º, 4 puntos), tras ganar 2-0 en Luxemburgo al Dudelange, que sigue a cero.



El primer gol del Betis llegó a la media hora, cuando Lo Celso envió una asistencia al área pequeña, donde apareció Sanabria para meter el pie y firmar el primero.



El propio Lo Celso ampliaría la cuenta de su equipo en el 54, tras hacerse con un rechace y enviar un disparo desde fuera del área que sorprendió a Pepe Reina.



El tanto del Milan había llegado con un tiro desde la frontal del área pequeña de Cutrone a pase de Castillejo, pero el esfuerzo lombardo no sirvió para evitar la derrota.



Esta derrota fragiliza la situación del entrenador del Milan, Gennaro Gattuso, ya que su equipo ha comenzado mal en la Serie A, donde es apenas duodécimo.



La victoria alivia además la situación del Betis, que tenía la confianza mermada tras sus derrotas ante Atlético de Madrid y Valladolid en los dos últimos partidos en la Liga española, donde es undécimo.