Roban implementos deportivos a Juticalpa reservas en La Ceiba

A CEIBA, HONDURAS.- La categoría de reservas del Juticalpa recibió un duro golpe en el bolsillo tras sufrir el robo de implementos deportivos valorados en al menos 50 mil lempiras, durante su concentración en la ciudad de La Ceiba.



De acuerdo con el gerente deportivo del equipo olanchano, Erlin Lagos, el hecho se registró el pasado martes en el hotel donde se hospedaron los futbolistas con miras al encuentro contra el Vida.



"Hablamos de pérdidas que se acercan a los 50 mil lempiras en implementos deportivos. Es algo complicado para nosotros porque no lo esperábamos. Es duro porque la situación ahorita no está fácil, tanto en el equipo como en el país", detalló Erlin Lagos.



Según las investigaciones, el hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche, mientras los jugadores y cuerpo técnico descansaban dentro del hotel Monserrat. Sin embargo, no fue hasta al amanecer que se enteraron de lo sucedido al dejar todo el equipo dentro del autobús que yacía en el parqueo provisional del inmueble.



"Desgraciadamente cuando llegamos en horas de la noche estaba lloviendo y los uniformes se quedaron dentro del bus, se habló de que había seguridad, pero al amanecer me informaron que se habían metido a robar", explicó el técnico de las reservas, José María Durón.



"Cada vez que viajamos estamos con la expectativa de que no suceda nada, pero esta vez fue diferente, aunque ya no habíamos quedado en el mismo hotel", añadió Lagos.



Ante este suceso, el equipo recibió el apoyo del Club Deportivo Atlántida, quien le prestó un uniforme para disputar el encuentro ante los cocoteros, contra los cuales terminaron perdiendo 2-0.



Según el inventario final del club olanchano, le hurtaron un total de 12 pelotas, conos, hieleras y 30 uniformes valorados unos 1, 000 lempiras cada uno.