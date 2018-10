El Liverpool y su trío ofensivo endosan nueva goleada al Estrella Roja

LIVERPOOL, REINO UNIDO.- El Liverpool goleó este miércoles 4-0 al Estrella Roja, con goles de su trío ofensivo formado por Salah, Firmino y Mané, en la tercera fecha de la llave C de la Liga de Campeones.



El Estrella Roja, que cayó 6-1 en su precedente compromiso ante el París SG, sufrió los goles del brasileño Roberto Firmino (20), del egipcio Mohamed Salah (45, 61) y del senegalés Sadio Mané (80) y queda colista con cero puntos.



El Liverpool lidera la igualada llave C con 6 puntos, uno más que el Nápoles (5) y dos más que el PSG (4).



La goleada de los 'Reds', y sobre todo el buen estado de forma de su temible trío de ataque lanzaron un aviso al resto de Europa. Después de varios partidos decepcionantes fuera de casa, el equipo de Jurgen Kloop que alcanzó la final la pasada temporada está de vuelta.



Para salir del letargo anotador de los últimos partidos (cuatro goles anotados en los cinco últimos partidos entre todas las competiciones), el alemán formó con sus tres estrellas de ataque aprovechando el regreso luego de lesión de Mané.



Los locales monopolizaron el control del balón y las ocasiones, y el egipcio Salah, mejor jugador de la pasada edición de la Premier, se estrenó esta temporada en la 'Champions' y con sus dos dianas alcanzó los 50 goles con los 'Reds'.



Mané falló un penal poco antes de su gol, algo que no empañó su alegría ni la de Anfield.