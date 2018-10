Barcelona sin Leo Messi recibe al Inter de Milán en el Camp Nou

BARCELONA, ESPAÑA.- Barcelona recibe este miércoles al Inter de Milán en la Liga de Campeones en un duelo de altos vuelos por el liderato del grupo B de la competición continental, que el equipo azulgrana afrontará con la sensible baja de su líder Leo Messi.



El equipo azulgrana lidera la llave empatado a seis puntos con los italianos, mientras por detrás se sitúan PSV Eindhoven y Tottenham, ambos con cero unidades, tras cosechar sendas derrotas en sus dos primeros encuentros.



El equipo de Ernesto Valverde llega a este encuentro con la moral alta tras ganar el sábado 4-2 al Sevilla para recuperar el primer puesto liguero, pero con la baja sensible del astro argentino Leo Messi.



El capitán azulgrana se fracturó un brazo en una mala caída en ese partido y estará unas tres semanas de baja, con lo que se perderá este encuentro y también el de vuelta que se jugará en Milán el 6 de noviembre.



La ausencia de Messi podría ser la oportunidad para que vuelva al once el joven francés Ousmane Dembelé, de 21 años, quien le sustituyó el sábado pasado.



Además de Messi, Valverde sigue sin poder contar con los lesionados Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen en la defensa, una zona fragilizada esta temporada habiendo encajado 13 goles en 11 partidos.



El uruguayo Luis Suárez fue autorizado este martes a perderse el entrenamiento, pero por una buena razón: su esposa tuvo a su tercer hijo, un varón de nombre Lautaro.



La buena actuación del portero Marc André Ter Stegen ha sido vital en lo que va de temporada para evitar mayores problemas al cuadro azulgrana, que recibe a un duro rival el miércoles.



El Inter de Milán, que marcha tercero en la liga de su país a 6 puntos del líder Juventus, llega al Camp Nou en plena racha positiva con siete victorias consecutivas.



Pero el equipo italiano también tendrá que lidiar con la baja sensible del centrocampista belga Radja Nainggolan, que sufrió el domingo un esguince de tobillo frente al Milan.



También son duda el extremo croata Ivan Perisic, que sufrió una contusión en el muslo en ese mismo partido, y su compatriota Marcelo Brozovic.