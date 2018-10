Selección de Honduras Sub-20 viajó a los Estados Unidos con la mira en el Mundial de Polonia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección de fútbol de Honduras Sub-20 voló este martes desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales, con destino a Estados Unidos, país donde disputará el premundial sub-20 de la Concacaf.



La H, cabeza de serie del grupo C enfrentará en primera fase a Cuba, Antigua y Barbuda, Républica Dominicana, Belice y San Martín, partió ayer con el "compromiso" que se logrará el pase a la segunda ronda del premundial y por consiguiente un pase al Mundial sub 20 Polonia 2019.



"Estamos al 100%, el grupo lo refleja, van con una actitud muy buena y eso va a ser importante y fundamental según de la manera como se pueda enfrentar la competencia", dijo el seleccionador Carlos Tábora.



El seleccionador indicó que 20 jugadores viajaron este martes y que otros siete que trabajaron en los últimos microciclos, no viajaron este martes por inconvenientes con sus visas.



"Son 20 los jugadores, ellos van con las ilusiones puestas. Hay un grupo que ya ha venido trabajando y esperemos que a los muchachos que no pudieron, se les pueda hacer su gestión y puedan tener oportunidades", finalizó.



Según se conoció mediante una fuente oficial de la embajada americana, que algunos pasaportes de los seleccionados no tenían la vigencia mínima requerida y en otros casos aún no se habían presentado las autorizaciones legales de los padres para que los jugadores pudieran salir de Honduras y por consiguiente ingresar a la Unión Americana.



Tábora aseguró que de cara a esta competencia, la Selección de Honduras contó con la preparación suficiente y el objetivo mundialista a nivel sub-20 es algo bastante a su alcance.