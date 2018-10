Se descarta la selección de Brasil para jugar con Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Fenafuth Jorge Salomón, logró brindar unas declaraciones sobre los avances que hay en la escogencia del nuevo técnico de la Selección de fútbol de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022.



"Son cosas que van pasando en el camino, son opciones que están saliendo y se está haciendo bien el trabajo, por eso deben estar tranquilos, desde el principio se dijo que tiempo hay la eliminatoria comienza hasta en el 2020", dijo Jorge Salomón.



Y agregó: "No pasa por el factor económico la escogencia del entrenador, en los procesos anteriores también se ha arrancado en enero, nunca lo hemos hecho antes ni con Rueda, Suárez ni Pinto comenzó antes y agregado a eso este proceso tiene seis meses más de planificación".



Sobre el plan de trabajo que tienen para la Selección de Honduras en las oficinas de la Federación es algo que lo deja tranquilo.



"La Liga de Naciones y la Copa Oro nos van a servir también como parte de preparación de la Selección Mayor. Hasta ahora han salido un par de opciones para ese segundo partido, pero no hemos firmado ningún contrato y por ende no es seguro", comentó Salomón.



El mandamás de la Federación además habló de las negociaciones que están realizando para conseguir el segundo juego amistoso para la fecha FIFA de noviembre.



"Hay varias federaciones, pero no estamos negociando con la Federación de Brasil, pero estamos a la expectativa de ver si se concreta y firmar el contrato para luego confirmar el nombre de ese otro amistoso en noviembre", explicó el dirigente.



Se espera que lo más tardar el martes o miércoles de la próxima semana se tenga un acuerdo con la federación que están negociando para cerrar el amistoso de no llegar a ningún acuerdo será solo Chile el rival de la Bicolor en noviembre.



"Hasta ahora el partido ante Chile es el que tenemos y estamos trabajando para lograr cerrar el segundo amistoso en los próximos días", aseguró.