Real España vence 3-1 a Parrillas One en el partido de ida de la Copa Presidente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Real España arrasó 3-1 al Parrillas One este miércoles yéndose con ventaja al duelo de vuelta de semifinales de la Copa Presidente.



El primer tiempo finalizó sin goles, sin embargo, La Máquina no quería dejar ir el pase por el final a la Copa. Mario Martínez acertó un doblete para los Aurinegros (50' y 76'). Mientras que su compañero Iván López logró el tercer gol al 45+1' del segundo tiempo.



Por su parte, Marvin Ricardo del Parrillas One anotó el único gol al minuto 80.



Con este gane La Máquina da un paso más para el partido de vuelta.