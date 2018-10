Para Reinaldo Rueda ya no queda rastro del 7-0 de Chile a México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El 7-0 de Chile a México en cuartos de final de la Copa América Centenerio-2016 es asunto del pasado, consideró el colombiano Reinaldo Rueda, director técnico de la 'Roja', este lunes de cara al partido amistoso que sostendrán ambas selecciones.



"No se habla de ese tema para nada. Son momentos diferentes. Fue otro México y otro Chile", dijo Rueda este lunes en conferencia de prensa ofrecida en el estadio Corregidora donde el martes por la noche se enfrentarán aztecas y sudamericanos.



La escuadra chilena afrontará este partido obligada a mejorar la actuación del viernes pasado, cuando fue goleada 3-0 por Perú en Miami.



"Ha sido un golpe duro, que nos ha dolido. El compromiso es mejorar, analizar los factores que nos pudieron llevar a la derrota", aseguró Rueda.



El colombiano aceptó los cuestionamientos por esa derrota, aunque dijo que en ocasiones los resultados "se magnifican", pero cuando la crítica es constructiva "nos enriquece a todos".



En este juego ante México, Rueda dispondrá del atacante Alexis Sánchez quien, a pesar de no pasar un momento óptimo con el Manchester United, puede ser una solución para recuperar el gol que Chile no ha tenido en los dos últimos juegos de preparación ante Corea del Sur y Perú.



"Alexis es un referente de elite. El domingo hizo un buen trabajo y esperamos que haga un buen juego", apuntó el seleccionador.



Sobre el examen de este martes, Rueda pronosticó un "partido muy emotivo" porque Chile "tiene un fútbol agresivo y vocación ofensiva" y porque "México tiene un nivel alto con jugadores de gran dinámica".