Real España apelaría una sanción contra Ángel Tejeda

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. -El presidente del Real España, Elías Burbara se refirió a la posible sanción que recibiría el atacante aurinegro, Ángel Tejeda, por el incidente con un aficionado verdolaga en el clásico ante Marathón.



"Antes de anticiparnos a cualquier cosa tenemos que ver cuál es el dictamen y en qué se basa la comisión de disciplina para aplicar el castigo. No tenemos duda que ellos tomaron la decisión indicada. Nosotros como un ente responsable le pedimos disculpas al aficionado que recibió el agua y por parte del jugador y la comisión de disciplina afrontaremos cualquier castigo que venga y Real España como institución seria acataremos cualquier disposición que dé la Comisión".



El mandatario aurinegro reconoció que apelarán a la sentencia en caso de ser muy severa.



"Tenemos que ver, tengo entendido que el rango está de dos a seis juegos, entonces la comisión de disciplina tiene que tomar en cuenta que es la primera falta disciplinaria del jugador, que estaba caliente, recibió un severo golpe del que estamos esperando el dictamen médico y creemos que es una fractura pero el futbolista estaba un poco aturdido y entre el golpe, la calentura y los aficionados faltándole el respeto, cometió la falta", dijo.

Además, recalcó que "también la comisión de disciplina tiene que ver el lado humano del jugador, ver que Ángel no es un alguien de mal pues hasta ahorita va a la comisión de disciplina, así que esperamos que sean prudentes y más que un castigo sea una advertencia para el futbolista. Confiamos y el reglamento nos permite la apelación así que probablemente sí apelemos para que el jugador reciba el castigo mínimo que se podría merecer".



Burbara también expresó su malestar en cuanto a lo ocurrido en el estadio Yankel Rosenthal donde el técnico charrúa, Martín García denunció que les tiraron proyectiles.



"Eso no es nada nuevo. Nos hemos cansado de tomar denuncias y nunca pasa nada, así que no vamos a seguir gastando nuestro tiempo denunciando cosas que pasan todas las jornadas", puntualizó.