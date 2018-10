﻿Antonio Cassano anuncia que se retira del fútbol... por tercera vez

MILÁN, ITALIA.- "Esta vez, es verdaderamente el final". El antiguo delantero del Real Madrid y de la Sampdoria, Antonio Cassano, anunció por tercera vez que se retira, unos días después de haber comenzado a entrenarse con el club italiano Virtus Entella.



"El día ha llegado, el día que decides que es verdaderamente el final", declaró el exinternacional, que debía jugar para el club de la provincia de Génova, en pleno litigio judicial y que no sabe todavía si juega en segunda o tercera división.



"Con los entrenamientos de estos últimos días, me he dado cuenta que ya no tenía la cabeza para continuar entrenándome regularmente", explicó Cassano, cuyo último partido en competición, con la 'Samp', se remonta a mayo de 2016.



"Para jugar al fútbol, hay que tener pasión y talento, pero sobre todo voluntad, y actualmente tengo otras prioridades", añadió.



Cassano, de 36 años, que jugó en la Roma, el Real Madrid, el AC Milan y el Inter, había anunciado por primera vez su retirada, tras haber firmado con el Hellas Verona en julio de 2017, antes de cambiar de opinión dos veces.



Cassano fue seleccionado 39 veces con Italia entre 2003 y 2014. Ganó un título de liga española con el Real Madrid y otro de Serie A con el Milan.



El presidente del Entella, Antonio Gozzi, agradeció a Cassano haber "propuesto (su) ayuda en un período tan difícil para el club".



"Hoy comienza la segunda parte de mi vida, tengo curiosidad y estoy preparado para demostrar a todos el mundo y a mí mismo que puedo hacer también otras cosas bonitas sin la ayuda de mis pies", concluyó Cassano.