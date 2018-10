Japón y su velocidad derrotan 3-0 a una ineficaz Panamá

NIGATA, JAPÓN.- Japón derrotó 3-0 este viernes como local a Panamá, en partido amistoso disputado en el Denka Big Swan Stadium de Nigata, lo que permite a los nipones sumar su segunda goleada al hilo tras el Mundial de Rusia.



Los goles fueron anotados por Takumi Minamino (42), Junya Ito (66) y Kengo Kawamata (85), en un partido donde los samurais azules metieron una velocidad mayor en la segunda parte.



Con esta victoria el entrenador japonés, Hajime Moriyasu, consigue su segunda victoria de forma contundente, tras derrotar en septiembre a Costa Rica por igual marcador.



En la primera parte, el juego no fue muy fluido, pero en la reanudación los japoneses desarrollaron su juego veloz y vistoso ante un rival que no ve puerta, y que con este resultado suma su segunda derrota tras su primera cita mundialista.



El 16 de octubre, Japón jugará frente a Uruguay, mientras que Panamá hará lo propio ante Corea del Sur.



Japón inició la cita con solo tres jugadores del pasado Mundial de Rusia, y sin el exjugador del Milan, Keisuke Honda ni el inspirado jugador del Betis español, Takashi Inui.



Moriyasu, que sustituyó a su compatriota Akira Nishino, también prepara el equipo que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.



Por su parte, el estratega interino panameño, Gary Stempel, realizó varios cambios en comparación al equipo que perdió en septiembre contra Venezuela, modificaciones que también implicaron cambios de posición.



Hubo que esperar al minuto 23 para ver la primera acción de peligro, protagonizada por el lateral Sei Muroya que al ganar la espalda a los defensores su pase no encontró rematadores.



Al minuto 26, Minamino lanzó alto un libre directo, en momentos donde Panamá cometía numerosos errores en la entrega del balón.



En uno de esos errores, los samurais azules se adelantaron en el luminoso tras una mala entrega del defensor Francisco Palacios.



Minamino recibió el balón y con una exquisita definición el jugador del Red Bull Salzburg de Austria batió al portero José Calderón.



- Velocidad "made in Japan" -

En la segunda mitad, los japoneses metieron una velocidad extra a su juego, en parte por las ansias panameñas de buscar el empate, lo que relajó las marcas.



La primera ocasión de la reanudación fue japonesa, pero Calderón detuvo en dos tiempos. En el 57, Panamá pudo empatar el compromiso, pero Édgar Bárcenas no llegó al segundo palo.



Fueron momentos donde ambos equipos mostraron sus intenciones, con juego rápido y sin especulaciones.



Pero en ese juego vertiginoso, siempre gana Japón y así se lo hizo saber a su rival al minuto 66.



Fue entonces cuando Junya Ito puso la katana sobre la cabeza panameña, al aprovechar un rechace del arquero para anotar el segundo de la noche.



Tomoaki Makino pudo hacer el tercero poco después en un córner, pero incomprensiblemente remató desvíado.



La puntilla final llegó al 85, cuando Kawamata marcó el tercero a trompicones tras un contragolpe conducido por el mundialista Genki Haraguchi.



Con este resultado Panamá vuelve a mostrar una imagen de impotencia y falta de creatividad de cara al gol, cualidades que le hicieron acabar último en su primera cita mundialista de Rusia.



Alineaciones:



Japón: Shuichi Gonda - Tomoaki Makino, Sho Sasaki, Sei Muroya, Takehiro Tomiyasu - Toshihiro Aoyama (Gaku Shibasaki, 88), Genki Haraguchi, Junya Ito (Ritsu Doan, 81), Takumi Minamino (Koya Kitagawa, 66), Kento Misao- Yuya Osako (Kengo Kawamata, 66). DT: Hajime Moriyasu



Panamá: José Calderón - Francisco Palacios (Armando Cooper, 46), Fidel Escobar, Harold Cummiings, Éric Davis-Michael Murillo, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez, Gabriel Torres (Cristian Martínez, 74), Édgar Bárcenes (Valentín Pimentel, 72)- Abdiel Arroyo (Rolando Blackburn, 81). DT: Gary Stempel



Árbitro: Dong Jin (Corea del Sur)