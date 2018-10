Con rancheras, Andrés Calamaro festeja residencia de Diego Maradona en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Para celebrar la llegada del exastro del fútbol Diego Armando Maradona a México como director técnico del equipo de la segunda división los Dorados de Sinaloa, el argentinoAndrés Calamaro le escribió y dedicó una canción en tono de música ranchera.



El famoso compositor e intérprete dijo este jueves que cuando supo que su compatriota e ídolo futbolístico debutaría, hace un mes, al mando del equipo con sede en la norteña ciudad de Culiacán, lo invadió una enorme felicidad que pudo plasmar en algunos cánticos.



"¡Maradona viviendo en México! ¡Es como el exilio catarí! Si lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos imaginado tan perfecto", dijo Calamaro en una rueda de prensa en Ciudad de México, donde presentó su álbum "Cargar la suerte" que estrenará el 2 de noviembre.



Sin revelar el nombre de la pieza, el intérprete de 57 años dijo que "para darle la bienvenida" a "Diego de Sinaloa" - como lo llama ahora - le hizo llegar su homenaje al exfutbolista a través de mensajes de Whatsapp que intercambió con amigos mutuos.



VEA: Maradona y el carísimo regalo a Vinicio Angulo tras gane ante Cafetaleros



"¡Maradona en México es épico, literario! Le escribí algo así como una ranchera, un tipo corrido, una pieza con sonido banda", contó Calamaro, también conocido como "El Salmón".



La fascinación de Calamaro por la cultura mexicana no para ahí, ya que el rockero ha manifestado en diversas ocasiones su gusto por la música de Los Tigres del Norte y José Alfredo Jiménez, e incluso, en "Cargar la suerte" incluyó un tema titulado "Mi ranchera".



"Digamos que en mi imaginación a veces escribo rancheras (...) Aunque, en esta ocasión, mi canción se convirtió en una especie de balada como de 'funeral Beatle'", dijo el también ganador de tres Latin Grammy en tono bromista.



ADEMÁS: Maradona se queda sin casa luego que vecinos niegan entrada a la mudanza



"Cargar la suerte" es el decimoquinto álbum solista del ex integrante de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, y en él Calamaro hace referencias a sus orígenes musicales con coqueteos al blues y el rock and roll clásico.



Grabado en la ciudad californiana de Los Ángeles, en julio de este año, el disco está compuesto por 12 temas, incluido el primer sencillo "Verdades afiladas", al que Calamaro ha definido como "una falsa ranchera con un buen sonido americano".