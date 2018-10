Marathón recibe a Motagua en partido reprogramado de la fecha 7

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón y Motagua se enfrentan este miércoles en partido reprogramado correspondiente a la fecha 7 de la Liga Nacional, a las 3:00 pm.



Marathón llega motivado luego de haber derrotado el pasado sábado al Honduras del Progreso en el Yankel Rosenthal, mismo estadio dónde se jugará el partido de esta tarde.

Para Motagua será como una revancha luego de haber perdido la pasada final ante Marathón, justo en este mismo estadio.



Los dirigidos por Diego Vazquez, visitan al monstruo después de tener más de una semana de descanso debido a no jugar su partido del fin de semana, que se canceló por las fuertes lluvias que azotaron al país.



Este partido correspondiente a la jornada 7, no se jugó porque Motagua no tuvo las debidas 72 horas de descanso reglamentarias, ya que había jugado horas antes contra el Portmore United, por la Liga Concacaf.



Ambos equipos llegan en buena forma y desean sacar un resultado positivo de cara a los clásicos del próximo fin de semana.



Marathón recibirá en su casa al Real España, en el clásico de la ciudad industrial, mientras que Motagua hará la visita -en teoría- a su acérrimo rival, Olimpia, en el clásico de la capital de Honduras.

