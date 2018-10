EN VIVO: En partido reprogramado Marathón empata 0-0 contra Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón está empatando 0-0 ante Motagua en partido reprogramado correspondiente a la fecha 7 de la Liga Nacional de Honduras.



Marathón llega motivado luego de haber derrotado el pasado sábado al Honduras del Progreso en el Yankel Rosenthal, mismo estadio dónde se jugará el partido de esta tarde.

Para Motagua será como una revancha luego de haber perdido la pasada final ante Marathón, justo en este mismo estadio.



Los dirigidos por Diego Vazquez, visitan al monstruo después de tener más de una semana de descanso debido a no jugar su partido del fin de semana, que se canceló por las fuertes lluvias que azotaron al país.



Este partido correspondiente a la jornada 7, no se jugó porque Motagua no tuvo las debidas 72 horas de descanso reglamentarias, ya que había jugado horas antes contra el Portmore United, por la Liga Concacaf.



Alineaciones:

Marathón: Denovan Torres, Bryan Barrios, Bryan Johson, Roy Smith, Samuel Córdova, Bryan Martínez, Carlos Róchez, Carlos Discua, Henry Romero, Yaudel Lahera, Yustin Arboleda.



Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Juan Pablo Montes, Denil Maldonado, Omar Elvir; Héctor Castellanos, Mayorquin, Erick Andino, Kevin López, Roberto Moreira y Rubilio Castillo.