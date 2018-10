Osman Madrid confirma que el brasileño Leandro Motta no seguiría en Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Según el vicepresidente de Olimpia, Osman Madrid, el mediocampista brasileño Leandro Motta quedaría fuera del club a final de temporada.



Motta no suma ni un tan sólo minuto en lo que va del torneo de la Liga Nacional, al parecer por no ser del agrado del técnico Nahúm Espinoza.



Según lo confirmó el propio Osman Madrid, el cuerpo técnico ya les pasó un informe donde detallan que no llena las expectativas del equipo.



Leandro Motta sólo ha tenido participación en la Copa Presidente, en la cual su actuación no ha sido suficiente para convencer al cuerpo técnico de los leones.



Madrid también aseguró que ya ha tenido pláticas con el jugador para llegar a un feliz término de su contrato.



"Ahorita está en el equipo porque tiene contrato, está en la plantilla, fue registrado en la liga, pero estamos viendo. Él quiere una oportunidad y la directiva me autorizó para que hablara con él y he estado hablando para que mejore su nivel en los entrenamientos y demuestre porque vino al equipo, pero en las próximas semanas trataremos de definir y resolver el tema", aseguró el vicepresidente de Olimpia.



Por ahora Leandro Motta sigue entrenando con el equipo, pero su futuro en el club no es esperanzador y todo parece indicar que se estaría marchando del club a final de temporada.