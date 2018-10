Héctor Castellanos le responde al Patón: "Está bien, no más me río"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la capital desde ya se comienza a hablar de lo que será el clásico del domingo en el Estadio Nacional donde Olimpia se medirá ante el Motagua.



Uno de los primeros en alzar la voz fue Germán Mejía, pero Héctor Castellanos no se ha quedado atrás y le respondió a sus declaraciones.



A Héctor Castellanos se le consultó lo que pensaba de las palabras que había dando el mediocampista Germán Mejía que aseguró. "Me crié en un lado donde pasan las balas por las orejas y por eso no me entra el miedo", refiriéndose a Héctor Castellanos y Reinieri Mayorquín.



"Está bien, no más me río, está bien, todo es futbolístico, dentro de la cancha de ese cuadradito verde es donde se juega, Motagua saldrá a jugar el clásico a meter como siempre lo ha hecho que es nuestra características y hacerlo bien, por ser clásico se mete mucho y es por eso que son bien cerrados", le respondió Castellanos.



Y agregó: "No vamos a entrar en polémica con los jugadores del Olimpia y estamos tranquilos pensando en Marathón y después en el clásico a ver lo que se viene".



Además se le comentó la otra declaración que soltó el Patón: "Siempre está ese roce en el medio campo, pero antes que llore mi mamá, que llore la de otro", refiriéndose a las patadas. "Que gané él en eso, yo estoy tranquilo con respecto a eso", aseguró Castellanos.



Sobre el encuentro de mañana ante el Marathón, Héctor Castellanos es muy consciente de lo que significa para las aspiraciones de los Azules en la Liga Nacional.



"Llegamos bastante bien, se nos vienen dos partidos muy importantes, dos clásicos, dos equipos grandes, son dos encuentros donde nosotros nos medimos y que en las últimas instancias sacan esa casta de equipos grandes y campeones, pero llegamos bien con todo el plantel listo para enfrentar los partidos", comentó.



Además sabe de lo complicado que son los partidos en el estadio Yankel Rosenthal, de San Pedro Sula, donde Marathón suma ya 19 partidos sin perder.



"Marathón es bastante fuerte en su casa tanto que prefirieron dejar el partido a las 3:00 de la tardes antes que sacarlo del Yankel, pero nosotros hemos ido a ganar allá y primero Dios iremos a ganar, Motagua llega bastante fuerte", comentó Castellanos.