Varias bajas en la Selección de Argentina para amistosos con Irak y Brasil

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Varios futbolistas que integraban la nómina para la Selección de Argentina que enfrentará en amistosos a Irak y a Brasil, quedaron marginados debido a lesiones, según partes médicos divulgados este martes.



"Hay chicos que no se alcanzaron a recuperar", explicó el DT interino de la selección Lionel Scaloni a medios argentinos en Arabia Saudita adonde enfrentará el jueves a Irak en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd.



El segundo amistoso será el superclásico ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre. Ambos sin el astro Lionel Messi.



Entre los que no viajaron por lesión se encuentra el arquero del argentino River Plate, Franco Armani.



"Hablamos con Franco, él tenia ganas de venir, pero es un viaje de 28 horas para que llegue un día antes del partido y recién ahí evaluarlo, por eso se decidió que no venga", dijo Scaloni.



Según el parte médico del club 'millonario' Armani padece una "distención muscular en recto anterior derecho".



Otro que no viajó es el volante Exequiel Palacios, de River, que reportó una "lesión muscular grado 2 en aductor izquierdo".



De su lado Boca Juniors informó que el delantero Cristian Pavón sufrió un "dolor isquiotibial derecho", por lo que tampoco viajó con la selección argentina.



Pese a los partes médicos, la prensa local especuló este martes con la conveniencia de los clubes de contar con sus jugadores para los compromisos por las seminifinales de la Copa Libertadores-2018.



"No hay nada raro, el tema para mi está terminado", dijo Scaloni al respecto.