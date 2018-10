Estos son los mejores partidos de selecciones que se jugarán en la fecha FIFA de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actividad de la doble fecha de partidos internacionales (mejor conocida como FIFA) trae varios juegos interesantes para este los próximos días con duelos de carácter amistoso, y de competencia de Liga de Naciones en Europa y Concacaf.

Acá te dejamos los 21 mejores juegos que se realizarán en el mundo entre el 10 y 17 de octubre.



AMISTOSOS



Miércoles 10 de octubre

12:45 pm | Italia vs Ucrania



Jueves 11 de octubre

9:00 am | Emiratos Árabes Unidos vs Honduras

12:00 m | Irak vs Argentina

5:30 pm | Estados Unidos vs Colombia

7:30 pm | México vs Costa Rica



Viernes 12 de octubre

4:35 am | Japón vs Panamá

5:00 am | Corea del Sur vs Uruguay

12:00 m | Arabia Saudita vs Brasil

6:30 pm | Perú vs Chile



Martes 16 de octubre

4:35 am | Japón vs Uruguay

5:00 am | Corea del Sur vs Panamá

11:45 am| Brasil vs Argentina

5:35 pm | Estados Unidos vs Perú

7:30 pm | México vs Chile



UEFA Liga de Naciones



Jueves 11 de octubre

12:45 pm | Gales vs España

01:00 pm | Francia vs Islandia



Viernes 12 de octubre

12:45 pm | Bélgica vs Suiza

12:45 pm | Croacia vs Inglaterra



Sábado 13 de octubre

12.45 pm | Holanda vs Alemania



Domingo 14 de octubre

12:45 pm | Polonia vs Italia



Lunes 15 de octubre

12:45 pm | España vs Inglaterra



Martes 16 de octubre

12:45 pm | Francia vs Alemania



Mirá aquí como se juega la segunda ronda de la clasificación de la Liga de Naciones de Concacaf

Partidos programados en hora de Honduras (Centroamérica)

Si estás en Argentina, Perú, Brasil, Uruguay o Chile, suma tres horas

Sí estás en Colombia y Panamá, sumá una hora.

Si estás en la Costa Este de Estados Unidos, suma dos horas.

Si estás en la Costa Oeste de Estados Unidos, resta una hora.

Si estás en España o Europa, suma ocho horas.