Michael Chirinos, Félix Crisanto, Alex López y Brayan Beckeles ya están con la Selección de Fútbol de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los futbolistas de Lobos BUAP de México, Michaell Chirinos y Félix Crisanto, arribaron este lunes al país para integrarse a la Selección de Fútbol de Honduras, que el jueves enfrentará a Emiratos Árabes Unidos en amistoso a puertas cerradas en Barcelona.



"Vengo motivado por el gol que anoté ayer", dijo Chirinos, quien el domingo anotó el empate de su equipo en el juego que igualaron 2-2 con Puebla. "El profesor me ha dado la confianza, confía mucho en mí", aceptó el ex jugador del Olimpia. "Creo que estoy haciendo un buen trabajo.



Crisanto también llegó ilusionado con su nivel. "Ahora debemos cambiarnos el chip del equipo para ponernos el de la Selección", dijo.



Han llegado este lunes también al campamento nacional, Alex López del Alajuelense de Costa Rica y Brayan Beckeles del Necaxa de México.



En tanto, Beckeles, dijo que pasa en comunicación con sus compatriotas de Lobos BUAP. "Platicamos siempre, desde antes que viajaron, incluso Chirinos tuvo la posibilidad de ir a Necaxa pero no se dio por otras razones. Él sabía que estaba jugando bien y que iba a tener su recompensa, estoy contento por que anotó el empate y Félix ha tenido constancia".



En Barcelona se sumarán Bryan Acosta (Tenerife), Anthony Lozano (Girona) y Bryan Róchez (Nacional Madeira) y Emilio Izaguirre (Celtic).



La Selección de Fútbol de Honduras se mide a Emiratos Árabes Unidos el jueves a las 10:00 am.