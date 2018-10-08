Deportes

Lista de los nominados a Balón de Oro masculino y femenino

El ganador del Balón de Oro, trofeo individual que se entrega tras la votación de periodistas de todo el mundo, se conocerá el 3 de diciembre

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Presentan recurso de nulidad en contra de la Comisión Especial de Salud

Presentan recurso de nulidad en contra de la Comisión Especial de Salud
Algunas enfermedades que se pueden dar en época de lluvias

Algunas enfermedades que se pueden dar en época de lluvias
Autoridades buscan acceder a comunidades afectadas en la zona sur

Autoridades buscan acceder a comunidades afectadas en la zona sur
Nace una Estrella, la película de Lady Gaga con Bradley Cooper

Nace una Estrella, la película de Lady Gaga con Bradley Cooper
Padre de joven que se lanzó al río Choluteca cuenta experiencia

Padre de joven que se lanzó al río Choluteca cuenta experiencia
Madre se rehúsa a asistencia médica por no abandonar a su hija

Madre se rehúsa a asistencia médica por no abandonar a su hija
Lady Gaga en Nace una Estrella, la nueva película de Bradley Cooper

Lady Gaga en Nace una Estrella, la nueva película de Bradley Cooper
Lamentable: Velan a recién nacida en albergue de Choluteca

Lamentable: Velan a recién nacida en albergue de Choluteca
Habitantes de la Canaán en Tegucigalpa se levantan de los destrozos

Habitantes de la Canaán en Tegucigalpa se levantan de los destrozos
Así luce Choluteca desde las alturas tras inundaciones

Así luce Choluteca desde las alturas tras inundaciones