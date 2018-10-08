Lista de los nominados a Balón de Oro masculino y femenino

PARÍS, FRANCIA.- France Football reveló la lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino y las 15 al Balón de Oro femenino.



Mira aquí el listado:



Nominados al Balón de Oro masculino (30)



Sergio Agüero



Alisson Becker



Gareth Bale



Karim Benzema



Edinson Cavani



Thibaut Courtois



Cristiano Ronaldo



Kevin De Bruyne



Roberto Firmino



Diego Godín



Antoine Griezmann



Eden Hazard



Isco



Harry Kane



N'Golo Kanté



Hugo Lloris



Mario Mandzukic



Sadio Mané



Marcelo



Kylian Mbappé



Lionel Messi



Luka Modric



Neymar



Jan Oblak



Paul Pogba



Ivan Rakitic



Sergio Ramos



Mohamed Salah



Luis Suárez



Raphael Varane



Nominadas al Balón de Oro femenino (15)



Amandine Henry



Amel Majri



Wendie Renard



Dzsenifer Marozsan



Lucy Bronze



Ada Hegerberg



Saki Kumagai



Marta



Pernille Harder



Lindsey Horan



Fran Kirby



Sam Kerr



Lieke Martens



Megan Rapinoe



Christine Sinclair