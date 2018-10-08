Lista de los nominados a Balón de Oro masculino y femenino

PARÍS, FRANCIA.- France Football reveló la lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino y las 15 al Balón de Oro femenino.
Mira aquí el listado:
Nominados al Balón de Oro masculino (30)
Sergio Agüero
Alisson Becker
Gareth Bale
Karim Benzema
Edinson Cavani
Thibaut Courtois
Cristiano Ronaldo
Kevin De Bruyne
Roberto Firmino
Diego Godín
Antoine Griezmann
Eden Hazard
Isco
Harry Kane
N'Golo Kanté
Hugo Lloris
Mario Mandzukic
Sadio Mané
Marcelo
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Luka Modric
Neymar
Jan Oblak
Paul Pogba
Ivan Rakitic
Sergio Ramos
Mohamed Salah
Luis Suárez
Raphael Varane
Nominadas al Balón de Oro femenino (15)
Amandine Henry
Amel Majri
Wendie Renard
Dzsenifer Marozsan
Lucy Bronze
Ada Hegerberg
Saki Kumagai
Marta
Pernille Harder
Lindsey Horan
Fran Kirby
Sam Kerr
Lieke Martens
Megan Rapinoe
Christine Sinclair