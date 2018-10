Luis Suárez aprovecha el parón de selecciones para tratar molestias en la rodilla

BARCELONA, ESPAÑA.- El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, sufre unas molestias en la rodilla, informó el lunes el club azulgrana, por lo que aprovechará el parón de selecciones para tratarse.



"Durante los próximos días el jugador del primer equipo Luis Suárez seguirá una pauta de trabajo específico de musculación y de prevención en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para resolver las molestias que tiene en la rodilla derecha", informó el Barça en un breve comunicado.



El Barcelona no precisa el tiempo que podría estar de baja el jugador, limitándose a afirmar que "la evolución marcará su disponibilidad".



El comunicado del Barcelona llega tres días después de que el seleccionador uruguayo Óscar Tabárez diera la lista para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, del 12 y 16 de octubre, en la que no figuraban Suárez ni el central del Atlético de Madrid, José María Giménez.



Suárez había sido dejado fuera de la lista debido a que espera el nacimiento de su tercer hijo, según el comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



El propio artillero había adelantado al medio uruguayo Referí el viernes pasado que "el lunes empiezo un tratamiento en la rodilla que no tiene nada que ver con mi ausencia en la selección, igual yo no iba a ir porque mi esposa espera familia para esos días".



Según la prensa española, el delantero uruguayo había acabado con molestias en la rodilla el partido de Liga de Campeones contra el Tottenham (4-2) el miércoles pasado, pero jugó los 90 minutos frente al Valencia el domingo en el partido de la 8ª jornada de Liga.



Suárez fue el autor de la asistencia para que Leo Messi hiciera el 1-1 definitivo en Mestalla.



El objetivo del Barça, según la prensa, sería que Suárez esté listo para el partido de Liga del 20 de octubre contra el Sevilla, actual líder del campeonato español, tras arrebatarle el puesto al club azulgrana.