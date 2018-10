Ibrahimovic no piensa en el MVP: "Soy más grande que toda la MLS"  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El delantero sueco de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, aseguró que no piensa en el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada y explicó que está centrado en que su equipo se clasifique a los playoffs y gane el título de la Major League Soccer.



"Eso para mí sería un extrabonus. Yo soy más grande que toda la MLS. Para mí ese premio es un bonus, se lo lleve quien se lo lleve, pero no es mi principal preocupación", apuntó el exartillero del Manchester United, Barcelona y París Saint-Germain, entre otros.



"No lo quiero si no lo ganamos todo, así que prefiero que mi equipo vaya a los playoffs, ganemos el gran trofeo y lo que venga después será un bonus. Para vosotros (la prensa) ya lo soy, ahora veremos qué deciden los demás", agregó.

Los Galaxy, séptimos de la Conferencia Oeste con 44 puntos en 31 partidos, luchan por entrar en las eliminatorias por el título y están a dos puntos de la sexta plaza que da acceso a ellas, actualmente en poder del Real Salt Lake (46).



Desde su llegada a principios de temporada, Ibrahimovic ha sido la gran figura del cuadro californiano, siendo el segundo máximo goleador de la competición con 20 tantos y manteniendo a su equipo a flote en los peores momentos con sus actuaciones decisivas, ante las ausencias de los mexicanos Giovani y Jonathan dos Santos, de trayectoria irregular debido a numerosos problemas físicos.



