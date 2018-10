Alexis Mendoza sobre dirigir a Honduras: “A cualquiera atrae una selección...”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alexis Mendoza es el candidato extranjero que más suena para dirigir a la H; por ahora el colombiano sigue sin definir su futuro y luego de admitir que no ha recibido llamadas de la Fenafuth, no descarta entrenar próximamente y si es a una selección nacional mucho mejor.

“Uno está abierto a todo. Cuando tienes la experiencia de haber estado en selección, de haber sido jugador de selección y haber tenido la oportunidad de vivir en varios países donde nos fue bien, siempre existe la posibilidad de que algo se pueda abrir y estaría gustoso de hacerlo”, dijo en el sitio “La pizarra Colombia”.

El antiguo asistente técnico de Reinaldo Rueda asegura que no ha habido acercamientos con Honduras.

“A que yo sea en este momento el técnico de la Selección hay un gran trecho. Existe la posibilidad y ojalá se presente la opción de llegar a la H y poder rendir los frutos que todos quieren. No cabe ninguna duda de que una selección de mayores atrae a cualquier entrenador en el mundo”.

Ha escuchado los rumores

Los medios de prensa sitúan a Alexis Mendoza como el candidato más fuerte para asumir en la H.

El propio adiestrador que llevó a la Sub 23 a los Juegos Olímpicos de 2008 presenta sus argumentos para decir que “tengo amigos periodistas en Honduras que me han hecho preguntas y entrevistas. También tengo amistades que me informan que mi nombre está junto al de otros candidatos que la Federación está tomando en cuenta, pero no he tenido ninguna comunicación con ningún miembro de la Federación de Honduras. Por eso digo que tengo las mismas posibilidades que tienen los entrenadores en carpeta, pero no hay nada concreto conmigo”.

El exdefensa lleva seis meses sin dirigir a nadie desde que fue destituido del Júnior de Colombia. “Ahora no estoy involucrado en un proyecto, estamos tomando un tiempo de tranquilidad, de disfrutar la familia y de vacacionar. Esperando lo que Dios y el fútbol nos tengan en el camino”, se despidió el DT.