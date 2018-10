Champions League: Napoli derrotó 1-0 al Liverpool con gol de Insigne

NAPOLÉS, ITALIA.- ¡Se hizo justicia! El Napoli se impuso con un solitario tanto de Lorenzo Insigne en el 90 ante un Liverpool que no demostró su nivel en San Paolo, en un grupo C de Champions que lideran los italianos con 4 puntos, uno más que Reds y París SG.



El Napoli mereció el triunfo, incluso por una mayor diferencia, ante un Liverpool que no demostró ser el vigente subcampeón de Europa y que ni siquiera disparó entre palos en los 90 minutos de partido.

Alineaciones:

Napoli: Ospina, Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui, Allan, Hamsik, Fabián, Callejón, Milik e Insigne.



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Keita, Sadio Mane, Salah y Roberto Firmino.



Hora y canal de transmisión

El partido fue transmitido este miércoles 3 de octubre desde las 1:00 p.m. (hora de Honduras).

Transmisión de TV: Fox Sports