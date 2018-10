Rubilio Castillo sobre su ausencia en la H: "Uno lucha por estar ahí, pero no me tocó"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Pese a su gran momento con Motagua con quienes lleva 8 goles (5 en Liga y 3 en Copa) Rubilio Castillo no fue considerado a la Selección Nacional y eso generó muchas opiniones encontradas. El delantero dio su punto de vista sin tratar de entrar en la polémica.



¿Te sorprendió no haber sido llamado a la Selección?

No quiero hablar de ello... No me tocó en esta oportunidad y hay que apoyar a los que sí están. Para mí es importante hacer las cosas bien en Motagua.



¿Estos son solo amistosos, no significa que no vas a volver?

Ellos saben lo que hacen...



¿Felicitaste a Bryan Róchez por su convocatoria?

Uno trata de mostrarle ese apoyo a los compañeros, me llevo bien con él. Espero que él, Anthony Lozano y los demás aprovechen su oportunidad, que disfruten estar en la Selección. Tienen que representar bien el país. Yo tengo una bonita amistad con Róchez, Chirinos y otros jugadores.



¿Es un gran momento para los delanteros?... Roger Rojas también quedó fuera

Sí es que no es fácil para el técnico tomar ese tipo de decisiones. Ahora le digo a los aficionados hondureños que debemos apoyar a la Selección.



¿Los motagüenses son los que menos apoyan esta convocatoria?

Tampoco les puedo decir que tengan calma, uno lucha por estar ahí, pero no me tocó. Ellos tienen derecho de expresar lo que sienten. El aficionado dice lo que piensa y nosotros como jugadores debemos trabajar duro para duturas convocatorias.



¿Te dolió no ser convocado a la H?

No quiero referirme al tema... Solo le pido a los aficionados que apoyemos a la Selección.



¿Creés que serás llamado más adelante?

Es lo lindo del fútbol, estoy tranquilo. Voy a mostrar el apoyo a mis compañeros. Sé que los motaguenses querían ver mi nombre en esa lista pero no se pudo.



¿Estás hablando con goles?

Es que ese es mi trabajo, esté o no en la Selección. Me esfuerzo para sacar adelante al equipo.



¿Porqué no crees que te llamaron a la Bicolor?

No quiero seguir hablando del mismo tema, voy a seguir trabajando y los resultados se van a dar. Yo prefiero callar y respetar la convocatoria. Expresar mi malestar no me va a ayudar a nada.



¿Te gustaría ver a este Cuerpo Técnico en la Selección?

No soy el indicado para opinar de eso... Los profesores han demostrado que han hecho una buena campaña no solo este torneo. Tienen capacidad y se ha visto por años. Cada quien tiene su punto de vista, han hecho un gran trabajo pero los federativos toman las decisiones.

