Messi quiere volver a la selección argentina, afirma Ernesto Valverde  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El estelar goleador Lionel Messi tiene deseos de volver a la selección argentina y así lo hará, afirmó este martes su entrenador en el FC Barcelona, Ernesto Valverde, en declaraciones al canal Fox Sports.



"Está claro que Messi va a ir a la selección y él quiere ir a la selección. Es lo mejor para el Barça que vaya a la selección, que esté contento y todo vaya bien. Es lo que nosotros queremos", afirmó el DT.



El capitán de la albiceleste en el Mundial de Rusia-2018 no ha sido convocado por el entrenador interino, Lionel Scaloni, para la serie de amistosos que se está jugando hasta finales de año.



"Hablamos (con Messi) hace 10 días y acordamos que no es el momento para su vuelta", declaró Scaloni el lunes en conferencia de prensa.



El estelar del FC Barcelona no se ha pronunciado públicamente sobre su eventual regreso a la albiceleste.



Messi y otros históricos como Sergio Agüero y Angel Di María no fueron citados tras la decepcionante actuación del equipo en la Copa del Mundo, eliminado en octavos de final por Francia (4-3). El capitán estuvo lejos de su mejor nivel.



La nueva camada de jugadores de Argentina disputó hasta ahora dos partidos amistosos, con una victoria frente a Guatemala (3-0) y un empate con Colombia (0-0).



La albiceleste jugará frente a Irak, el jueves 11 de octubre en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Arabia Saudí, y luego se medirá con Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre.



La selección mayor argentina no gana un título desde hace 25 años.