Jerry Bengtson no entrena por golpe en su tobillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero y goleador del Olimpia de la capital de Honduras, Jerry Bengtson, fue uno de los jugadores que resintió el duelo ante el Marathón, ya que salió con un golpe en su tobillo izquierdo.



Esta mañana que el equipo ha regreso a los entrenamientos, el delantero no inició los entrenamientos por una molestia leve en un tobillo, pero que por precaución mejor se prefiere no arriesgarlo.



Bengtson desde su llegada a la práctica en la cancha de Los Ángeles, fue atendido por el kinesiólogo Carlos Suazo, quien le hizo un masaje en su espalda, pero después de ellos tuvo que tratar su tobillo izquierdo con hielo.



Al consultar al jugador sobre la molestia aseguro que es leve y que se dio en una acción que trató de pegarle al balón y pegó con un jugador del equipo Marathón, pero no su tratamiento es de precaución y nada grave.



Jerry Bengtson con siete goles es el goleador del Olimpia en la presente campaña y espera poder seguir su racha goleadora en este duelo del fin de semana ante la UPNFM en Choluteca.