Dybala se viste de Cristiano y destroza al Young Boys con tres goles

TURÍN, ITALIA.- Ausente Cristiano Ronaldo por sanción, el argentino Paulo Dybala fue el protagonista al anotar los tres goles del triunfo 3-0 de la Juventus sobre el Young Boys suizo, este martes en la segunda jornada del grupo H de la Liga de Campeones.



El talentoso mediapunta argentino abrió el marcador a los cinco minutos, amplió diferencias a la media hora (33) y sentenció pasada la hora de juego (69) ante un equipo suizo que apenas inquietó el arco turinés y que acabó con 10 por la expulsión del guineano Mohamed Ali Camara (79).



"Quería hacer un partido así", se felicitó 'La Joya' tras el partido, que no comenzó la temporada como titular. "Obviamente, todo jugador quiere jugar siempre (...) Estar fuera me ha hecho trabajar más duro para volver en forma y ahora los estoy aprovechando al máximo".



"Estábamos sin Cristiano, que en ocasiones es más fácil jugar con él, pero somos un gran equipo, con y sin él", concluyó Dybala al respecto de la ausencia de Cristiano.



Con esta victoria, la Juventus es líder del grupo H con un pleno de 6 puntos en dos partidos, con cinco goles a favor y ninguno en contra, aunque en las dos próximas jornadas se enfrentará al Manchester United.



"Tras el triunfo contra el Nápoles (el sábado en la Serie A), podría haber habido una relajación, pero hemos desbloqueado pronto el partido (con el primer gol) y todo se ha simplificado", destacó el técnico italiano Massimiliano Allegri.



"Dybala ha hecho un partido excelente. Ha estado en la finalización de muchas jugadas partiendo de lejos", añadió sobre el goleador de la noche.



- Sacar provecho del plantel -

"Progresa, juega más, pero tenemos un plantel muy amplio y debo sacar provecho de todas las calidades del grupo", concluyó.



Pese a no contar con su estrella Cristiano Ronaldo, que cumplía un partido de sanción por su expulsión en Valencia en la primera jornada, el equipo de Allegri volvió a demostrar (como ya hizo ganando 2-0 a los españoles pese a jugar en inferioridad) que es un candidato al título europeo.



Sólo habían transcurrido cinco minutos cuando Leonardo Bonucci metió desde el centro del campo un pase largo a la espalda de los defensas y Paulo Dybala, sin dejar caer la pelota, empalmó un potente disparo para abrir el marcador.



El dominio era absoluto de la Juve, que pudo haber ampliado diferencias en sendos disparos de Bernadeschi (15) y Dybala (20) atajados por David Von Ballmoos, pero el portero suizo ya no pudo hacer más en el 33, cuando Dybala aprovechó un rechace del arquero a disparo de Blaise Matuidi para convertir el segundo.



El segundo periodo comenzó con un disparo de Dybala al palo (49), minutos antes de que La Joya firmase el triplete a puerta vacía tras una asistencia del colombiano Juan Cuadrado pasada la hora de juego (69).



El modesto equipo suizo demostró que es el equipo más flojo de un grupo potente (completado por Manchester United y Valencia) y apenas llevó peligro sobre el arco de Wojciech Szczesny.



El primer disparo este palos de los suizos llegó cuando el marcador ya era de 3-0, en un tiro desde fuera del área de Sandro Lauper que detuvo el arquero polaco de la Juventus (74).



El partido se acabó definitivamente con la expulsión del guineano Mohamed Ali Camara, después de ver dos tarjetas amarillas casi consecutivas por entradas a Madnzukic y Dybala (minutos 75 y 79).