Neymar pide que no lo comparen con Leo Messi

PARÍS, FRANCIA.- La estrella brasileña del París Saint-Germain (PSG), Neymar Jr, pidió este martes, en conferencia de prensa, que no lo comparen con su excompañero del Barcelona, Leo Messi.



El futbolista brindó la entrevista previo al duelo de Champions League, donde el PSG se enfrenta este miércoles ante el Estrella Roja.



"Es diferente. Ya jugué así en el Santos y en el Barcelona y me gusta jugar así aquí también. Creando juego y también definiendo. No quiero comparaciones con Messi, si juego igual que él en el Barcelona.



Cuando estaba en el Barcelona mi función era diferente, más vertical. En el PSG juego un poco diferente, aunque me gusta tocar el balón. Me encanta jugar tanto en el eje o en la banda, me siento muy bien en las dos posiciones", expresó Neymar.



En cuanto al fracaso con la selección de Brasil en el Mundial de Rusia 2018, el atacante dijo que hizo todo lo posible para estar con su país en la copa del Mundo, pero no se pudo hacer nada.



"Di lo mejor de mí mismo, pero tengo frustración con esta competición. No voy a lloriquear toda mi vida. Tengo más razones para ser feliz que para estar triste hoy en día", detalló.

Lea también: "Pogba no sirve ni para atar las botas de otras grandes estrellas"