El Barcelona con ganas de victoria ante el Tottenham en la Champions League

LONDRES, REINO UNIDO.- El Barcelona se enfrenta el miércoles en Londres al Tottenham en la segunda jornada de la 'Champions' con la misión de volver a la senda de la victoria, tras tres partidos consecutivos sin ganar en la Liga española.



"Es un partido complicado, como el de hoy, y el siguiente en Liga (contra Valencia), si ganas muy bien, si pierdes muy mal, es importante, lo sabemos, si ganamos al Tottenham daremos un paso muy importante", advertía el sábado el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, tras empatar in extremis 1-1 con el Athletic de Bilbao.



Un paso importante tanto para recuperar sensaciones positivas, como para afianzarse en el liderato del grupo B del torneo continental, que comparte con el Inter de Milán, ambos empatados a tres puntos.



El PSV Eindhoven y el Tottenham, tercer y cuarto, respectivamente, cierran un grupo complicado para los azulgranas.



El Barça llega al encuentro líder de su campeonato doméstico, empatado a puntos con el Real Madrid, pero con dudas en su juego, que tendrá que intentar despejar ante un correoso rival como el Tottenham.



- Mejorar en defensa -

Los azulgranas tendrán que fortalecerse atrás después de haber encajado ocho goles en siete jornadas de Liga, cuando el pasado año a estas alturas sólo habían concedido dos goles.



"Venimos de un año que era muy difícil hacernos goles, incluso ocasiones de goles, y pasamos a este año, donde a la mínima nos convierten, somos conscientes de eso, y sabemos que tenemos que mejorar y hacernos fuertes en lo defensivo que es lo más importante", aseguraba el sábado el capitán, Leo Messi, tras el empate con el Athletic.



"Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero con tranquilidad, que esto recién empieza", animaba, no obstante, Messi, que estará acompañado delante por Luis Suárez deseoso de acabar con su sequía goleadora en este inicio de temporada con solo dos goles en ocho partidos de Liga y 'Champions'.



El Barça intentará recuperar la cara que ofreció en el primer partido de 'Champions' contra el PSV Eindhoven, que ganó 4-0 con un triplete del astro argentino.



Messi, cuya salida desde el banquillo el sábado ante el Athletic impulsó a su equipo, será la principal baza azulgrana para intentar hacer daño al equipo inglés y seguir al frente de la lista de goleadores del torneo continental, que encabeza con sus tres goles ante el PSV.



El duelo que podrían entablar Messi con el goleador inglés Harry Kane, será uno de los principales atractivos del encuentro en el estadio de Wembley, al que el Barcelona acude con la baja del central francés Samuel Umtiti, lesionado y sancionado.



El Tottenham llega al enfrentamiento con el Barça con la necesidad de puntuar en la Liga de Campeones y lastrado por las lesiones.



"Es un período en el que no estamos teniendo suerte con las lesiones", dijo el técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, este martes.



El entrenador de los 'Spurs' confirmó que recupera a su portero francés Hugo Lloris para este encuentro, pero no podrá contar Jan Vertonghen, Mousa Dembelé, Christian Eriksen, Dele Alli, Serge Aurier y Michel Vorm por diferentes problemas físicos.



A pesar de este handicap, Pochettino advirtió que "no somos victimistas tampoco, debemos sentirnos fuertes. Cada jugador debe sentir que puede ganar y conseguir lo que queremos", concluyó.



- Equipos probables:



Tottenham: Lloris - Alderweireld, Davinson, Rose, Trippier - Dier, Davies, Sissoko - Lamela, Son Heung-Min, Kane. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)



Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Coutinho - Messi, Luis Suárez, Dembélé. Entrenador: Ernesto Valverde.