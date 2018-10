Copa Presidente 2018: Definidos los cruces y fechas de semifinales

Real España vs Parrillas One es uno de los cruces de semifinal.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya están definidos los cruces y fechas para disputar los partidos de semifinal de la Copa Presidente 2018.



En estos duelos sí habrá ida y vuelta, contrario a lo que ha sucedido durante todo el torneo: los equipos perdedores le decían adiós a la siguiente ronda.



Así quedaron las semifinales

17 de octubre (7:00 PM)

Estadio Morazán

Real España vs Parrillas One



Estadio Excélsior

Platense vs Yoro



24 de octubre (7:00 PM)

Estadio Olímpico Yoreño

Yoro vs Platense



Estadio Morazán

Parrillas One vs Real España.



La final de la Copa Presidente 2018 será el próximo 2 de noviembre.