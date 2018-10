El Real Madrid quiere volver a ganar ante el CSKA de Moscú

MOSCÚ, RUSIA.- El Real Madrid se enfrenta el martes al CSKA de Moscú en la segunda jornada de la Champions League buscando volver a ganar en su competición fetiche, tras acumular dos partidos sin triunfo en su campeonato doméstico.



"Merecimos la victoria, pero tristemente no estuvimos acertados. Ahora a trabajar y enfocarnos en la 'Champions League'", decía el joven brasileño Vinicius a la televisión del Real Madrid, tras el empate 0-0 con el Atlético de Madrid el sábado en Liga.



Vinicius, que jugó sus primeros minutos oficiales con el Real Madrid ante los 'colchoneros', viaja con el equipo blanco a Moscú, donde los 'merengues' buscan tres puntos para seguir afianzándose al frente del grupo G.



El Real Madrid encabeza en solitario su llave con tres puntos, por delante del Viktoria Pilsen y el CSKA, segundo y tercero empatados a un punto, mientras que la Roma cierra la clasificación.



Los blancos, vigentes triples campeones de la Champions, acuden a Moscú con ganas de seguir mostrando sus buenas sensaciones en Europa, aunque el técnico Julen Lopetegui llega al encuentro con varias bajas sensibles.



- Sin Bale ni Ramos -

A las de Francisco Alarcón 'Isco', recientemente operado de una apendicitis, y de Marcelo, lesionado en la pierna derecha, el fin de semana se unió la de Gareth Bale.



"Es un dato que no es bueno. Hay que buscar soluciones", reconocía el sábado Lopetegui, que tampoco contará con Sergio Ramos.



El extremo galés sufrió molestias en el aductor en el partido contra el Atlético y el capitán blanco, al parecer descansará tras encadenar varios partidos de intensidad.



Sin Ramos, Lopetegui podría dar entrada a Vallejo junto a Varane en el eje de la defensa, mientras Nacho ocuparía el lateral izquierdo de Marcelo.



La incógnita vuelve a estar en la portería, donde Lopetegui deberá decidir si Keylor Navas, titular en el primer partido contra la Roma vuelve a defender la portería, o si pone al belga Thibaut Courtois, que ocupó la portería en los dos últimos partidos ligueros.



Los blancos llegan al mundialista estadio Luzhniki como favoritos ante un CSKA de Moscú que en la primera jornada del torneo continental salvó un punto al empatar 2-2 con un penal en el descuento (90+4) en casa del Viktoria Pilsen.



El CSKA, que marcha en la tercera posición de la liga rusa, se enfrenta al Real Madrid tras empatar con el Spartak (1-1) y ganar al Orenburg 1-0 en el campeonato ruso.



El equipo ruso, que jugará los partidos de la fase de grupo en el estadio de Luzhniki en lugar de su propio recinto, no oculta que, sobre el papel, los blancos son favoritos a la victoria, pero no descartan poder dar la sorpresa.



"Creemos en nuestra fortaleza y en algún milagro", dijo el delantero Fedor Chalov a los medios de su club, insistiendo en que "lo principal es prepararse bien y mostrar un buen fútbol".



- Equipos probables:



CSKA Moscú: Akinfeev - Becao, Chernov, Nababkin - Fernandes, Bijol, Efremov - Oblyakov, Dzagoev, Vlasic - Chalov. Entrenador: Viktor Goncharenko (BLR)



Real Madrid: Keylor Navas - Odriozola, Varane, Vallejo, Nacho - Modric, Kroos, Ceballos - Lucas, Benzema, Asensio. Entrenador: Julen Lopetegui.