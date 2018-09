"Es una semana difícil", reconoce Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que está siendo "una semana difícil", tras empatar este sábado 1-1 con el Athletic de Bilbao, encadenando tres partidos consecutivos de Liga sin ganar.



"Los números afectan, esta semana de 9 puntos, hemos sumado dos, es una semana difícil, no hemos conseguido los objetivos que queríamos", dijo Valverde tras el encuentro de la 7ª jornada de Liga.



"El acierto nos ha faltado", añadió Valverde, para el que "el ruido que se genera no deja ver la realidad, pero hubiéramos podido ganar el partido, tenemos hacerle frente y tirar para adelante".



El técnico azulgrana decidió dejar a Messi en el banquillo de entrada, antes de meterlo en el campo en el segundo tiempo.



"Es mi responsabilidad absoluta, hago una lectura de los partidos que llevamos, llevamos en diez días cuatro partidos", dijo Valverde, recordando que "tenemos un partido muy complicado el miércoles" contra el Tottenham en la Liga de Campeones.



"Sé que era una decisión acertada, arriesgas y en este caso no ha salido", afirmó el técnico azulgrana.



Respecto al encuentro contra el Tottenham, Valverde consideró que será "un partido complicado, como el de hoy, y el siguiente en liga (contra Valencia)".



"Si ganas muy bien, si pierdes muy mal, es importante, lo sabemos, si ganamos al Tottenham daremos un paso muy importante, perdieron el otro día, es un partido difícil obviamente, e importante", advirtió.



"Es un problema no haber sumado pero no creo que mi equipo pierda la cara al partido del miércoles, lo han demostrado durante muchos años y seguirá así", dijo.



"Me preocuparía si el equipo se hubiese hundido después del primer gol (contra el Athletic), mi equipo tiene un gran sentido de la responsabilidad", insistió Valverde.