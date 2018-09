James Rodríguez regresa para amistosos de Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El regreso de James Rodríguez sobresale en la lista de 24 jugadores que Colombia convocó para sus partidos amistosos ante Estados Unidos y Costa Rica.



Recuperándose de las molestas musculares que le afectaron en el pasado Mundial de Rusia, el mediopunta del Bayern Múnich pidió al técnico interino Arturo Reyes que no lo incluyera para los amistosos del mes pasado ante Venezuela y Argentina.



Reyes relevó al estratega Argentino José Pekerman, quien no siguió al mando de Colombia tras el Mundial. La federación recién inició la búsqueda de un nuevo entrenador.



La lista anunciada el sábado incluye a 13 jugadores que fueron a Rusia 2018. El zaguero Yerry Mina, autor de tres goles en el Mundial, nuevamente no fue llamado. El nuevo jugador del Everton inglés ha sido afectado por algunas lesiones.



Colombia enfrentará a Estados Unidos en Tampa, Florida, el 11 de octubre, y cinco días después, se las verá con Costa Rica en Nueva Jersey.



Plantel:

Arqueros: David Ospina (Napoli, Italia) y Alvaro Montero (Deportes Tolima).



Defensas: Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Santiago Arias (Atlético de Madrid, España), Jeison Murillo (Valencia, España), Cristian Borja (Toluca, México), Felipe Aguilar, Helibelton Palacios, Déiver Santiago Machado (Atlético Nacional) y Oscar Murillo (Pachuca, México).



Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia), James Rodríguez (Bayern Múnich, Alemania), Didier Moreno (Deportivo La Coruña, España), Andrés Mateus Uribe (América, México), Wílmar Barrios, Edwin Cardona (Boca Juniors, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Juan Daniel Roa (Independiente Santa Fe, Colombia) y Yimmi Chará (Atlético Mineiro, Brasil).



Delanteros: Carlos Bacca (Villarreal, España), Juan Camilo Hernández (Huesca, España), Radamel Falcao (Mónaco, Francia), Sebastián Villa (Boca Juniors, Argentina) y Miguel Ángel Borja (Palmeiras, Brasil).