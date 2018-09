¡Volvió el Cruz Azul! Pachuca golea 3-1 al Cruz Azul en la Liga MX

PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO.- Cruz Azul... ya te extrañábamos. Pachuca venció el sábado a Cruz Azul por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga MX, con un contudente 3-1 en el estadio Hidalgo, sumando ya la acostumbrada irregularidad de la Máquina.



El Azul de sus últimos seis juegs, ganó tres, perdió dos y empató uno, dejando la espectacular campaña de inicio cuando parecía inalcanzable. Pese a la derrrota, sigue de líder general con 23 puntos (+10), pero podría ser alcanzado el domingo por el América que tiene 20 (+9) y que juega en el estadio Azteca ante Chivas el clásico nacional.





Los goles del Pachuca fueron obra de José Leonardo Ulloa (8), Miguel Tapia (31) y Pablo César López (43), descontando por los azules, Pablo Aguilar a los 45. Vale decir que fue expulsado en Cruz Azul, José Mandueña a los 22 minutos.



La jornada 10 comenzó el viernes con el Veracruz 0-4 León, Atlas 2-0 Toluca y Querétaro 0-2 Tigres. Se completa con los sabatinos Necaxa vs Santos Laguna y Monterrey vs Tijuana.



El domingo: Pumas vs Puebla, Lobos BUAP vs Morelia y el América vs Chivas.