¡Remontada Romática! Con gol de Romell Quioto, Houston Dynamo 3-2 San Jose Earthquakes

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Houston Dynamo, flamente campeón de la US Open Cup, remontó espectacularmente el sábado a San Jose Earthquakesun 0-2 y terminó ganando 3-2 con un gol de Romell Quioto a tres minutos de final. No hay duda, un resultado que revive las reducidas aspiraciones de la Tropa Naranja por los play off.

En duelo por la fecha 30 de la Major League Soccer. El partido se jugó en el BBVA Compass Stadium de Houston, en una noche en la que Wilmer Cabrera se dio cuenta que su equipo titular es realmente lo único que tiene para competir.

Tras ganar el miércoles el torneo de Copa y clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf, Cabrera mandó a la suplencia a los hondureños Óscar Boniek García, Romell Quioto y Alberth Elis. Pero tras ir perdiendo 0-2 se dio cuenta que iba a ser insostenible.

EL PARTIDO

A los 37 minutos, San José marcó por medio de Wondolowski .

A los 45, el venezolano Alejandro Fuenmayor marcó en meta propia, el segundo gol del San José Earthquakes.

A los 46, el entrenador Cabrera, hizo ingresar a Romell Quioto.

A los 56, el colombiano Mauro Manotas descontó por los texanos.

Al minuto 63, ingresó Alberth Elis en lugar de Rolando Peña.

A los 68 minutos de partido, el argentino Tomás Martínez marcó el segundo gol del Dynamo.

A los 87 minutos, el hondureño Romell Quioto marcó el tercer gol del equipo naranja.

LA REALIDAD

El Houston Dynamo marcha en la posición 10 de 12 con 35 puntos en la Conferencia del Oeste, a 13 del último sexto clasificado Real Salt Lake. Con 12 puntos en disputa para cerrar la temporada regular, el Dynamo debería ganar los cuatro juegos que tiene y prender muchas velas esperando un milagro.

El próximo lunes 8 de octubre visitará a Seattle Sounders, el viernes 12 de octubre irá a cancha de Los Ángeles FC, recibirá de nuevo al Sounders el 21 de octubre y el 28 irá al Stub Hub Center, el templo de Zlatan Ibrahimovic con el LA Galaxy. ¡Durísimo!



Pero bueno, se ganó esta noche y eso nos da esperanza.

HOUSTON DYNAMO

23 J. Willis

20 A. DeLaGarza

14 A. Lundqvist

16 K. Garcia

2 A. Fuenmayor

5 J. Cabezas

24 D. Cerén

10 T. Martínez

8 J. Rodríguez

21 R. Peña

9 M. Manotas

SAN JOSE EARTHQUAKES

28 A. Tarbell

37 G. Kashia

31 H. Cummings

24 N. Lima

6 S. Salinas

11 V. Qazaishvili

22 T. Thompson

96 L. Fernandes

14 J. Yueill

8 C. Wondolowski

7 M. Eriksson