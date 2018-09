Chelsea-Liverpool, aires de revancha en el plato estrella de la Premier League

LONDRES, REINO UNIDO.-El Liverpool (1º) se desplaza a Londres para enfrentarse al Chelsea (3º) , el sábado en el partido estelar de la séptima jornada inglesa, con el objetivo de continuar su inmaculada racha de victorias y vengar la derrota del miércoles ante los Blues (2-1) en Copa de la Liga.



En Stamford Bridge se verán las caras dos invictos en la Premier, el Liverpool, actual subcampeón de la Liga de Campeones y que parece haber alcanzado por fin la regularidad necesaria para reconquistar la Premier League, y el Chelsea, renacido de la mano de su nuevo técnico italiano, Maurizio Sarri.



El miércoles en Anfield, con varios jugadores poco habituales en cada uno de los bandos, definió el partido el belga Eden Hazard, que realizó una jugada individual prodigiosa, yéndose de seis defensas para acabar clavando un potente disparo en el fondo de la red (85).



Entre los duelos individuales a seguir el sábado, el que enfrentará al carrilero español Marcos Alonso con la estrella egipcia del Liverpool Mohamed Salah.



Alonso, autor de un gol y cuatro asistencias desde el flanco izquierdo, es una de las claves de la buena marcha del Chelsea, aunque su técnico reconoce que su aporte ofensivo lo paga en defensa.



Salah, un maestro de la velocidad y del juego al espacio, no está en su mejor momento en este inicio de campaña, aunque ya suma tres goles y su actuación el fin de semana pasado ante el Southampton (3-0) parece que auguran un regreso inminente.



Además del Chelsea-Liverpool, la actualidad en la Premier League viene marcada por el nuevo episodio de la tumultuosa relación entre José Mourinho y Paul Pogba, entrenador y estrella del Mánchester United (7º).



Mourinho confirmó este viernes que el medio francés estará ante el West Ham (17º) en el London Stadium tras no jugar en la derrota contra el Derby (segunda división) en Copa de la Liga esta semana.



"Es un jugador como los otros, ningún jugador es más grande que el club y estoy contento con su trabajo, jugará. Si no estuviera contento, no jugaría. Se ha entrenado bien, el equipo necesita buenos jugadores, jugadores con personalidad, él tiene todo eso y estará mañana", dijo Mourinho en rueda de prensa.



Tras desafiarse el miércoles en un entrenamiento, como registraron las cámaras, el United, ya a ocho puntos del Liverpool, necesita un triunfo ante los Hammers para intentar alejar las polémicas.



Además el defensor del título, el Mánchester City (2º) recibe el sábado al Brighton (13º). Tottenham (5º) y Arsenal (6º) juegan respectivamente ante el colista Huddersfield y el sorprendente Watford (4º), dirigido por el español Javi Gracia.