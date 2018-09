Motagua busca la remontada ante Tauro por el pase a la final de la Concacaf League

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las águilas azules, que perdieron la ida la semana pasada en Ciudad de Panamá, llegan motivados a este compromiso, luego de haber vencido el pasado domingo al Honduras Progreso y de tener a su goleador, Rubilio Castillo, ya recuperado.



A pesar de haber perdido la ida 2 - 1 en el Rommel Fernández, el ciclón sabe que la clasificación está a su alcance, ya que con el 1 - 0 a favor, lograría el pase a la final.



A los dirigidos por Diego Vazquez no les sirve un empate ya que ese resultado los dejaría fuera, y un marcador de 2 - 1 a favor de Motagua, mandaría el encuentro a la tanda de penales.



"Nosotros hacemos valer mucho el Nacional, aquí somos muy fuertes. Esperamos mostrar todo lo que hemos venido haciendo", dijo Diego Vazquez.



Motagua cuenta con todo su plantel para encarar este duelo, incluyendo a Rubilio Castillo, que de jugar usaría una máscara facial que lo proteja de su lesión en el pómulo.





Tauro promete ‘no arrugarse' ante Motagua



Los tauros que aterrizaron el miércoles en tierras catrachas, aseguran que no se 'arrugarán' ante las águilas y que no van a encerrarse en su arco.



"Tauro tiene un estilo de juego, unos principios de juego y los va a mantener, vemos con respeto al rival, porque vamos de visita, pero dentro de lo que el partido se preste vamos a tratar de hacer nuestro juego que acostumbramos", señaló el DT de Tauro, Saúl Maldonado.



Además agregó que, "será difícil, intenso, un rival de mucha experiencia, con un equipo que está bien trabajado, que es un buen equipo, pero nosotros también creemos y confiamos en los nuestros".



El partido está programado para las 8:06 PM (hora de Honduras) en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

