América y Guadalajara llegan con espinas clavadas al clásico en la Liga MX

MÉXICO, MÉXICO.- Dolidos por sus recientes eliminaciones en el torneo de Copa, América y Guadalajara, los dos equipos de mayor convocatoria del fútbol mexicano se enfrentarán el domingo en el partido más atractivo de la undécima jornada del torneo de liga Apertura-2018.



El martes, las 'Águilas' del América fueron sorprendidas por el Juárez del circuito de ascenso que les arrancó el empate cerca del final del partido de octavos de final y luego las venció en penaltis por la Copa de México.



El miércoles, las 'Chivas' del Guadalajara, que no perdían en su casa ante los Pumas desde 1982, cayeron por fin y no lograron avanzar a los cuartos de final del torneo copero.



- El 'Piojo' bajo la lupa -

La eliminación americanista en la Copa caló tan hondo que la afición se le fue encima al entrenador Miguel Herrera, a pesar de tener al equipo en el segundo lugar de la liga con 20 puntos.



"Dolió muchísimo la eliminación en la Copa, estamos golpeados, pero ahora viene 'Chivas', un partido importante para nosotros y para la gente, ¡y lo vamos a ganar! Somos el equipo más grande de México”, advirtió el portero argentino Agustín Marchesín.



La situación en la liga es menos cómoda para el Guadalajara del técnico paraguayo José Cardozo que marcha en la décima posición con 14 unidades.



Aunque Cardozo sabe que el camino hacia la liguilla es complicado, tiene confianza en remontar en la clasificación con un triunfo en el clásico que se jugará el domingo en el estadio Azteca.



Luego de explicar la eliminación en la copa, Cardozo aprovechó para lanzar una declaración provocadora contra el América, asegurando que las 'Águilas' llegarán más afectadas.



"No pusimos muchos titulares en la Copa porque se viene el Clásico. Trataremos de llegar al cien, la derrota no tiene por qué afectarnos. Los más afectados son los de enfrente que perdieron ante un rival del ascenso", apuntó Cardozo.



- Clásico menor, pero que también promete -

El sábado en el estadio Hidalgo, se jugará un clásico de trascendencia regional: los 'Tuzos' del Pachuca recibirán a las otrora 'Liebres' del Cruz Azul.



Ambas escuadras se presentarán con la satisfacción de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa.



Ya en la liga, con 13 puntos el Pachuca está fuera de zona de clasificación por ahora, pero paulatinamente va madurando el proyecto del técnico español Francisco Ayestarán.



Por su lado, la 'Máquina' del Cruz Azul del entrenador portugués Pedro Caixinha va de líder con 23 puntos y un triunfo más casi le aseguraría un lugar en la liguilla con gran anticipación.



- Maradona a romper la racha -

Luego de dos derrotas, la más reciente el miércoles que significó su eliminación en el torneo de Copa, los Dorados de Sinaloa del técnico argentino Diego Maradona recibirán a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara por la décima jornada del torneo de Ascenso.



Maradona ha quedado agradecido con el rendimiento de sus jugadores en sus tres partidos, pero al mismo tiempo en los dos más recientes ha señalado al arbitraje como factor que ha incidido en sus derrotas.



El sábado en el estadio Banorte, Diego y sus Dorados que tienen seis puntos podrían reencontrarse con el triunfo y rebasar a los Leones Negros que llevan ocho unidades.



Jornada completa. Viernes: Veracruz-León, Atlas-Toluca. Sábado: Querétaro-Tigres, Pachuca-Cruz Azul, Necaxa-Santos, Monterrey-Tijuana. Domingo: Pumas-Puebla, Lobos BUAP-Morelia, América-Guadalajara.