Así están los partidos de la jornada entre semana para este jueves

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este jueves continua la jornada entre semana de las ligas más importantes del mundo donde destaca la posible participación del catracho Anthony 'Choco' Lozano con el Girona de España.



Partidos para este jueves 27 de septiembre (Hora de Honduras):

Liga Italia:

Empoli vs Milan: El equipo del ex capitán del Milan, Gennaro Gattuso, visita la complicada cancha del Empoli a partir de la 1:00 de la tarde.



Liga España:

Girona vs Real Betis: Los rojiblancos, equipo de 'Choco' Lozano, recibirán al Betis de Sevilla. Girona quiere asegurar un triunfo y colocarse entre los primeros 5 de la tabla. El partido se juega desde las 2:00 PM.



Alavés vs Getafe: El sorpresivo Alavés (5to de la clasificación) recibe al Getafe (11vo) en el cierre de la jornada 6 de la liga española.



Copa Sudamericana:

Defensa y Justicia vs Banfield: La vuelta de los octavos de final se jugará en el Estadio Florencio Soto en Banfield, a partir de las 6:15 PM. La ida quedó empatada 0 - 0. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor entre Colón de Santa Fé (Argentina) o Junior de Barranquilla (Colombia).



Liga Guatemala:

Antigua vs Malacateco: Antigua recibe la visita de Malacateco en la 10ma jornada del campeonato chapín. Antigua con un triunfo se pondría cómo líder absoluto de la tabla. Se juega en el Estadio Pensativo desde las 3:15 PM.