Pugna de cuerpos técnicos locales por tomar la Selección de Fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 314 días sin tener una postura oficial para nombrar un DT interino, oficializar al staff de entrenadores de la Federación o una declaración seria de la Comisión de Selecciones para el próximo entrenador para el proceso 2022, en el patio propio se ha comenzado una pugna casi del "quien dá más" por tomar las riendas de la Selección de Fútbol de Honduras.



Mientras la Fenafuth se despreocupa por llegar a enero de 2019 para hacer un anuncio oficial, el presidente de este ente asegura "antes que finalice el año tendremos técnico" y al tiempo que las opciones se reducen a Alexis Mendoza y Leonel Álvarez, en la H se le encomiendan misiones al staff. "Usted a Barcelona y usted a Sudamérica", concluyeron las reuniones hace unas semanas.



En tanto, en el campo local (como en la vida), el desorden genera ruido, y al no haber una voz con suficiente peso que ponga las cosas claras, los cuerpos técnicos de los equipos grandes (tres al menos) también levantan la mano ante la preguntas de los periodistas que "no tomamos decisiones" pero que sí exigen que se tomen las correctas.



Los primeros en decir que están dispuestos a tomar las riendas de la Selección de Fútbol de Honduras, fueron los de Motagua.

Acosado por la prensa, Diego Vazquez dijo que "si le dieron la Selección a Tábora con un último lugar en Platense y a Hernán Medford (Costa Rica) con un título en el España, por qué no a este cuerpo técnico que lleva tres títulos", se preguntó.

El cuerpo técnico de Motagua tiene cuatro años trabajando juntos. El 7 de abril de 2014 llegó un novato al mando del segundo equipo más popular del país, sin canas, con el pelo recién cortado, un estilo más juvenil y blazer negro. Hoy, tres títulos de Liga, cinco finales y muchas canas cuentan otra historia.





La Selección de Fútbol de Honduras está en búsqueda de su próximo entrenador.

En la jugada, se vieron entonces tentados los directivos del Ciclón, quienes consideran que Diego y sus colaboradores podrían haber tomado al equipo nacional para los duelos de noviembre al menos. "Si Tigres en México lo hizo, Motagua también lo hubiera cedido", opinó el presidente financiero de los azules, Juan Carlos Suazo, en relación al segundo interinato de Ricardo el Tuca Ferreti en México.



Pero ojo, que en México, aparecieron en una conferencia de prensa los que mandan y dejaron claro el camino. Ferreti dirige hasta noviembre y luego se va. Y de hecho, este mismo 25 de septiembre la FMF salió al paso y reconfirmó que tras hablar con Tigres, el Tuca se queda en Tigres.



Días después de que Motagua pidiera la H, la misma pregunta se trasladó al otro lado de la calle en Amarateca. Allí estaba Danilo Turcios, AT de Olimpia y exseleccionado nacional de Honduras. "Sí hay alquien que se merece la oportunidad en la Selección de Honduras es el profesor Nahun Espinoza", valoró.



Espinoza llegó el 21 de marzo pasado al León con la misión de sacarlo de la sequía de copas que vive (cuatro torneos consecutivos). Hoy maneja el plantel más rico del torneo y un prometedor trabajo con jóvenes-realidad en el equipo más ganador de Honduras.

Jorge Jiménez, director de desarrollo de Fenafuth tomará el mando de la Selección de Fútbol de Honduras para los partidos de noviembre ante Chile y otro rival de Sudamérica.





Pero esta pregunta es contagiosa y el tema Selección de Fútbol de Honduras es picante para comentar. El tema llegó a Marathón y allí tampoco se rajan. Jorge Ernesto Pineda, la única voz autorizada del cuerpo técnico del campeón para dar declaraciones, se apunta de una.



"Hemos visto vídeos que otros cuerpos técnicos se están ofreciendo para la Selección Nacional, para mi nosotros (Marathón) tenemos el mejor cuerpo técnico de Honduras, de eso no me cabe la menor duda y en ese sentido creo que cuando se empiece a montar un proceso que sea en serio y no para dirigir dos o tres partidos", opinó.



¿Será qué no le hemos hecho los periodistas -que no tomamos decisiones- esa pregunta al Tato García en Real España para completar el póker?



"Lo único claro es que no será un entrenador nacional", dijo Jorge Salomón hace una semanas en el programa Fútbol a Fondo. ¿Pero y qué tal que no?