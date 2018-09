El Vida se va a huelga indefinida por falta de pago

LA CEIBA, HONDURAS. -La plantilla del Vida se hizo presente a la convocatoria entrenamiento de este martes como de costumbre tras la derrota ante Juticalpa por la undécima jornada del torneo Apertura 2018, aunque esta vez con un significativo especial: solo hicieron acto de presencia, no entrenaron.



Resultó que el grupo de jugadores del primer equipo decidió irse a paro y optaron por no entrenar ante la falta de pago de la entidad cocotera, quien les adeuda dos meses de salario.



"Esperamos a que se acerque la directiva para ver qué solucionamos con sus propuestas. En todo un año no hemos cobrado un mes completo y eso es duro para nosotros y familia. Ellos tienen que ser justos y conscientes de que han estado fallando", alzó el defensor Otoniel Osorio.



Sobre esta situación adelantó que de no llegar a un acuerdo favorable durante la semana, el equipo estaría pensando en no presentarse ante Real de Minas.



"Si esto llega más largo durante la semana creo que determinaremos no jugar ante Real de Minas porque tenemos que ser fuertes como grupos para terminar de una vez por todas con esto del salarios atrasados", siguió Osorio.



Por su parte el preparador físico Rossel Sabio fue claro en que "hay problemas del tipo y económico y alimenticios para algunos jugadores. Otros tienen problemas para trasladarse al entrenamiento, eso es complicado. El rendimiento es tan complejo que con una picadura de muela no puedes rendir, no digamos el estómago vacío. Tratamos de ser humanos con ellos... he escuchado comentarios que -solo es de echarle ganas- pero no creo que con hambre se puedan hacer unas cosas".



Sin embargo, es evidente que es una situación "compleja, que nos cambia los planes durante la semana. No queremos pararnos, pero aquí estamos. Pasa que nosotros sin los jugadores no somos el cuerpo técnico. Podemos presentarnos en la cancha, pero si no hay con quién entrenar es difícil".