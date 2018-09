Parrillas One vs Lobos UPNFM, duelo de cuartos de final en la Copa Presidente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Parrillas One recibe este martes a los Lobos UPNFM a las 7:00 de la noche en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Presidente.



El juego se desarrollará en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.



A través de sus perfiles oficiales, los universitarios publicaron un vídeo que muestra la llegada del equipo a la capital industrial. El club quiere seguir en el torneo y hoy harán todo para estar en la siguiente fase.



Otros partidos

Los duelos de la Copa Presidente seguirán mañana miércoles.



Yoro FC vs Deportes Savio a las 7:00 de la noche

Real España vs Olimpia a las 7:00 de la noche

Santos FC vs Platense a las 7:30 de la noche