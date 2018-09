Futbolistas de Guatemala se van a paro en contra de la Fedefut

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- La Liga Nacional de Guatemala, junto al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (SIFUPGUA), llevan ya tres días en los que han decidido no jugar con sus equipos y no acudir a las convocatorias con su selección.



La mala relación entre los jugadores guatemaltecos y la Federación de Fútbol (Fedefut) es desde hace años, y ha llevado a una de serie acontecimientos que han provocado la unión de los jugadores y del sindicato a la paralización de la liga.



Todo comenzó cuando el futbolista de Antigua GFC, Fredy Thompson, se fue contra la federación tras perder ante Guastatoya y no clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf, alegando que se trató de un robo por parte de la Federación.



Además del caso de Fredy Thompson, los futbolistas se niegan a seguir jugando debido a los insultos racistas que han recibido algunos jugadores por parte de la afición del Malacateco.



La Liga de Guatemala seguirá en la paralización hasta que se solucionen los problemas por los cuales los jugadores se sienten afectados.