Argentina, el pecado Messi para amistoso contra Brasil en octubre

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, confirma que el astro del Barcelona no se convocó para el amistoso contra Brasil el 16 de octubre en Arabia Saudita.



"No va a venir", dijo Scaloni a la cadena Fox Sports. "Hablé con él y sigue pensando lo mismo: que lo mejor que es, que no esté".



La última imagen de Messi con la casaca argentina fue en la eliminación ante Francia en los octavos de final de la Mundial de Rusia. El capitán no estuvo en una gira reciente por Estados Unidos, pero sí especulaba con su regreso para jugar al clásico rival sudamericano.



Según Scaloni, al mando interino del equipo al menos hasta enero, "ahora estamos en una etapa diferente y estos chicos tienen que seguir jugando, seguir teniendo la camiseta de la selección y ver qué demuestran", en referencia al grupo de jóvenes que es parte de una renovación en el combinado argentino.



El estratega dio un significado que Messi regresó al seleccionar cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diseñó un entrenador en forma permanente.



"Después, cuando vengan el entrenador que tiene que venir, decidirán que los chicos que están jugando tienen la capacidad de seguir vistiendo la camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron, que jugaron tres finales", sostuvo Scaloni.



Messi por el momento no se manifestó públicamente sobre su decisión de no jugar para Argentina.



Argentina participó de una gira por Arabia Saudita, donde jugará dos amistosos. El primero será contra Irak el 11 de octubre en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd y luego el mencionado ante Brasil en el Rey Abdullah Sports City.