La advertencia de Diego Armando Maradona tras su primera derrota en la Liga de Ascenso MX

OAXACA, MÉXICO. -Tras su primera derrota en la Liga de Ascenso MX, Diego Armando Maradona dijo que enviaría un informe a la FIFA sobre el desempeño de los árbitros.



Alebrijes anotó el único gol del encuentro del sábado, que dejó enojado al crack argentino por la poca acción de los árbitros.



"Hubo varias patadas alevosas que debemos erradicar del fútbol. Estoy haciendo mi informe para llevarlo a la FIFA. No se puede ir con los tapones por delante sobre un colega que se gana la vida. Con otro árbitro de categoría hubiera sido atractivo, un partidazo. El árbitro dejó pegar mucho y no hizo valer en ningún momento el reglamento; pero yo estoy para trabajar", aseveró la Pelusa.



El técnico también dijo que estaba muy orgulloso por el trabajo de su equipo. "Lo que les pedí en el primer tiempo lo hicieron, quiero terminar con 11, les dije. No quiero fútbol violento".



El siguiente compromiso de Maradona y sus Dorados será el miércoles por los octavos de final del torneo de Copa contra el Querétaro de primera división en el estadio La Corregidora.

