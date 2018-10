Este domingo es el gran día de la Vuelta Ciclística

Carlos Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todo está listo para que el evento pedalístico más importante de Honduras se haga efectivo en esta ciudad.

Más de 2,000 ciclistas nacionales e internacionales se verán las caras en la séptima edición de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO. Son un total de 24 categorías en competencia y para este año se estrenará la rama Cadete, comprendida para las edades de 13 a 15 años.

Luego de un año de espera, los pedaleros novatos y profesionales tienen un solo objetivo para el gran día: conquistar el certamen anual. La justa deportiva se celebrará en el anillo periférico de Tegucigalpa desde las 6:00 de la mañana, por lo que se pide puntualidad y disciplina.

La salida

El circuito de competencia está conformado por 41.2 kilómetros y la longitud se extenderá de acuerdo con las categorías. Élite, Juvenil, Sub 23, Cadete y Máster A, B y C son las únicos grupos que recorrerán más de los 41.2 kilómetros.

Se comenzará en el redondel de los batallones y la salida de cada escuadrón será con un minuto de diferencia entre cada uno. Recuerden que habrá ocho puntos de hidratación a lo largo de la ruta para que los ciclistas se puedan mantener hidratados. La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Campo de Parada Marte.

Voces ganadoras

El salvadoreño Bryan Mendoza, actual campeón de la Élite, enfatizó que el objetivo es ganar. “Tenemos como meta ser ganadores nuevamente. Esto es realmente intenso porque son muchos los competidores y eso hace que saque lo mejor de mí”, comentó con optimismo.

Por su parte, la guatemalteca Flory de León, ganadora de Élite femenino, destacó que se ha preparado para subirse al podio nuevamente.

“Quiero ganar. Todo este tiempo me he esforzado físicamente y espero demostrarlo en la Vuelta Ciclística”, dijo.

Pese a no participar en la edición pasada, el campeón del ciclismo nacional Jorge Torres comentó que “espero que este sea mi torneo. Voy con todas las ganas”, afirmó.

Seguridad total

Con el propósito de que los competidores se sientan en un ambiente confiable, más de 700 elementos de seguridad serán los encargados de vigilar la zona antes, durante y después de la Vuelta.

Las operaciones inician desde las 8:00 de la noche de hoy para controlar la ruta, que en un 70% estará cerrada, según dijo Tránsito; el 30 por ciento del tramo carretero restante quedó abierto para solventar las necesidades que se puedan presentar durante la carrera.

El resguardo público estará distribuido en 500 efectivos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), 100 del Instituto Tecnológico Policial y la misma cantidad de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Pero para reforzar el control de aficionados y participantes, las fuerzas vivas también serán parte de la gran fiesta: 30 personas del Cuerpo de Bomberos; 25 de la Cruz Verde y 15 la Cruz Roja estarán al servicio de los competidores. Además, unos 45 elementos de la empresa Golán contribuirán a mantener la paz y la tranquilidad del certamen pedalero.

Habrá patrullas, motocicletas y ambulancias para que todo se desarrolle bajo las mejores condiciones. “Como institución garantizamos la seguridad para cada persona, puesto que esta es una fiesta deportiva nacional”, expresó el subdirector de la DNVT, Juan Gonzales. Y remarcó: “Nosotros somos ganadores si la Vuelta se desarrolla de la mejor manera”.

Premios y solidaridad

Viajes, dinero en efectivo, bicicletas y certificados médicos son algunos de los premios que se llevarán los primeros lugares.

El campeón de la Élite se meterá 7,500 lempiras a su bolsillo; el segundo, 2,500 y el tercero, 1,500. Pero la Vuelta Ciclística no tendría razón de ser si no se habla de apoyar al prójimo. Lo que se recaudó por los registros de la séptima edición será a beneficio de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih).

Con el aporte económico, la organización ayudará a más personas. El titular de Andepcih, Manuel Elvir, precisó que son 400 individuos los que integran la asociación en todo el territorio nacional.

“Con la ayuda que nos dará el EL HERALDO podremos fortalecer la idea de extendernos a más compañeros que están sin ayuda”, puntualizó. Así que mañana todos a pedalear por la Andepcih.