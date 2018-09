¿A qué hora y cuándo juegan los equipos de los legionarios hondureños?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este fin de semana se jugará una nueva jornada de las ligas más importantes del mundo, donde destacan la participación de los legionarios hondureños.



Los jugadores catrachos tendrán acción en la Liga Mexicana, de Costa Rica, MLS, primera y segunda división de España y Portugal, este 22 y 23 de septiembre.



Entre los partidos más importantes están: Orlando City vs Houston Dynamo, Alajuelense vs Grecia, León vs Lobos BUAP, Toluca vs Necaxa, Barcelona vs Girona y Feirense vs Nacional.



Partidos para este sábado

Córdoba vs Tenerife: El equipo de Bryan Acosta visitará la cancha del Estadio Nuevo Arcángel a partir de las 10:00 de la mañana hora de Honduras, en busca de los tres puntos que los saque de la zona baja de la tabla.



Toluca vs Necaxa: Los rayos visitarán 'La Perrera' para medirse a los diablos que buscan consolidarse en los primeros lugares. Partido que arrancará desde las 4:00 de la tarde hora de Honduras.



Orlando City vs Houston Dynamo: En la MLS la escuadra de los catrachos Rommel Quioto, Albert Elis y Boniek García se medirán ante los morados de Orlando.



El partido se jugará en el City Stadium a partir de las 7:30 de la noche hora de Honduras.



León vs Lobos BUAP: El cierre de la jornada para los legionarios tendrá la participación de Michael Chirinos y Félix Crisanto. Los Lobos que no han ganado en lo que va del torneo, quieren sacar su primera victoria ante los pansas verdes.



Los Lobos se ubican en el puesto número 17 de la tabla general de la liga de la primera división de México.



Partidos del domingo

Kilmarnock vs Celtic: La jornada del domingo comenzará temprano, a las 5:30 de la mañana de Honduras, tendrá participación el catracho Emilio Izaguirre.



El Celtic se encuentra segundo en la Liga Escocesa y desea sumar de a tres para pelear por el primer lugar.



Feirense vs Nacional: El equipo de los hondureños Wesly Decas y el delantero Bryan Róchez jugará a las 10:00 de la mañana, hora de Honduras, en el estadio Marcolino de Castro, por la jornada cinco de la Liga Portugal.



Alajuelense vs Grecia: El estadio Alejandro Morera Soto (Alajuela), recibirá la visita del Grecia por la 11 jornada del campeonato costarricense. Los legionarios hondureños Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido esperan tener participación.



Philadelphia Union vs Sporting KC: El equipo de Roger Espinoza tendrá acción a las 11:00 de la mañana, hora de Honduras, en el Talen Energy Stadium — Chester por la Liga MLS de la primera división de los Estados Unidos.



El Kansas se encuentra en el primer puesto de la tabla general de la Conferencia del Oeste en la Liga MLS de los Estados Unidos.



En la tabla general de la Liga de Costa Rica, el Alajuela se ubica en la posición número dos con 24 puntos, dos menos que el líder Saprissa. El partido arranca a las 11:05, hora de Honduras.



Numancia vs Almería: En la segunda división de España, el Numancia del catracho Jona Mejía, recibirá la visita del Almería, el juego está pactado para las 12:00 del mediodía de Honduras.



Barcelona vs Girona: La jornada del fin de semana para los legionarios se cerrará con la participación del 'Choco' Lozano ante su exequipo.



Los rojiblancos llegan motivados tras haber vencido al Celta de Vigo el pasado lunes y quieren darle una sorpresa al cuadro catalán.



El inicio del partido está pactado para las 12:45 del mediodía.