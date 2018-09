Manchester United se impone 3-0 ante el Young Boys con doblete de Pogba

BERNA, SUIZA.- El Manchester United comenzó su camino en la presente edición de la Champions con un contundente triunfo por 3-0 ante el Young Boys suizo, gracias sobre todo a un doblete de su estrella Paul Pogba.



El discutido centrocampista francés abrió el marcador con un disparo a la escuadra (35) y amplió diferencias desde el punto de penal (44), cerrando la goleada su compatriota Anthony Martial en la segunda parte (66).



"Si comienza a llegar a posiciones de gol, será un plus para el equipo", destacó el técnico José Mourinho sobre Pogba.



"El equipo ha mostrado consistencia en el centro del campo, lo que le ha permitido llegar a esas posiciones" de remate, añadió,



Más en general sobre el partido, Mourinho explicó: "Sabíamos que necesitábamos ganar este partido, que era muy importante ir al partido contra el Valencia y los dos contra la Juventus con estos tres puntos, y así lo hicimos".



En el terreno sintético de Berna, el Young Boys fue el primero en acercarse con peligro, con un cabezazo del francés Guillaume Hoarau que pasó a escasos centímetros del poste del arco defendido por el David de Gea (8) y el portero español tuvo que emplearse minutos después ante un potente disparo del guineano Mohamed Ali Camara (16).



Tras ese comienzo impetuoso del equipo local, el United se fue haciendo con el control del partido y se puso por delante en el marcador con un disparo a la escuadra desde la frontal del francés Paul Pogba (35).



El discutido centrocampista galo, capitán este miércoles, amplió la brecha transformando un penal por mano del lateral Kevin Mbabu (44) justo antes del descanso.



- Mejor inicio que en la Premier -

Tras la pausa, el equipo entrenado por José Mourinho, que no ha comenzado bien en la Premier League, controló el partido y apenas sufrió el acoso rival, menos aún cuando el francés Anthony Martial sentenció con el tercer gol, en una rápida contra lanzada por Pogba que acabó con su compatriota superando en el mano a mano al arquero rival (66).



Pese al 3-0, el Young Boys lo siguió intentando y Camara disparó al palo en el 74, al que respondió el español Juan Mata, que había sustituido a Marcus Rashford, con un remate que se marchó fuera por poco (81).



El marcador ya no se movió y el United lidera el grupo H junto con la Juventus, ambos con tres puntos después de que los italianos se sobrepusieran a la expulsión de Cristiano Ronaldo a la media hora de juego para imponerse al Valencia por 2-0.