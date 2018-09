"No fuimos capaces de construir", asegura Eusebio di Francesco

MADRID, ESPAÑA.- El técnico de la Roma, Eusebio di Francesco, aseguró este miércoles tras perder 3-0 con el Real Madrid, que su equipo no fue capaz de construir juego y que concedió demasiado.



"No fuimos capaces de construir y eso se notó", dijo Di Francesco en la rueda de prensa posterior a encuentro del grupo G de la Liga de Campeones.



"En la primera parte nos defendimos, en la segunda intentamos atacar y pareció que podíamos marcar, pero no fue así, y todo pasó ante un Real Madrid que es un equipo increíble", dijo el técnico romanista.



"Sobre todo en los últimos 20 o 25 metros nos faltó calidad, especialmente en la segunda parte. En la primera parte no fuimos capaces de construir, de crear espacios cuando nos presionaban", añadió Di Francesco.



"Hemos concedido demasiadas oportunidades, pero también tenemos que ser capaces de reaccionar, esa debe ser nuestra ambición cuando jugamos con equipos que son objetivamente superiores", insistió.



"Tenemos que volver a encontrar la identidad de este equipo", aseguró Di Francesco, que no dudó afirmar que esperaba un Real Madrid goleador, incluso sin Cristiano Ronaldo.



"Si yo fuera aficionado del Real Madrid no me preocuparía mucho, se ha ido un gran campeón, pero hay muchos campeones que pueden compensar", concluyó.